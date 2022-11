Pour les gilets jaunes de Montpellier, 4 ans ont passé, mais "on peut encore en attendre beaucoup"

Au rond-point des Près d'Arènes, ils sont une bonne vingtaine à s'être rassemblés, gilets jaunes sur le dos, en ce jour anniversaire : "Cela fait quatre ans qu'on est là", dit une habituée, qui reçoit l'assentiment de l'automobiliste à qui elle tend un tract : "Je suis solidaire avec vous...", dit ce conducteur, qui repart en tendant le poing. Ce soutien, qu'ils sont beaucoup à exprimer de manière très sonore, à grand renfort de klaxons, prouve, selon Richard, gilet jaune de la première heure, qu'il existe un vrai attachement au mouvement au sein de la population : "On sait par le contact qu'on a avec les automobilistes, que la colère est là, et les gilets jaunes ont une audience qui reste très, très forte ! Nous, on entend depuis plusieurs mois : quand est-ce que vous revenez, on a besoin de vous ! Les gilets jaunes représentent la partie du peuple qui a été ignorée, et représentent un espoir : c'est à dire que tant qu'on est là, ce n'est pas perdu !"

Djamy, gilet jaune sur chandail bleu, n'est pas en reste : "C'est un terreau qui, à mon avis, verra apparaitre quelque chose : on peut en attendre beaucoup !", s'enthousiasme-t-il. L'inflation, les prix du carburant pourraient être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Il n'y a qu'à écouter plusieurs automobilistes, extrêmement vindicatifs lorsqu'ils baissent leur vitre : "2 euros le gasoil ! Macron, vous lui dites que ça va chier !"

"Il n'y a que les gens qui ont du fric qui vont s'en sortir !"

Jean-Claude, gilet jaune retraité de la grande distribution, se souvient qu'en 2018, c'est bien le carburant qui avait poussé les gens sur les ronds-points : "Et à l'époque, le litre était à 1,20 euros ! Demain, ça va être 2,50 euros ! La différence avec la dernière fois, c'est que maintenant ce sont toutes les classes qui sont touchées ! Il n'y a vraiment que les gens qui ont du fric qui vont s'en sortir : tout le monde est concerné ! Donc c'est tout le monde qui devrait être là !"

Julien, qui encadre des travailleurs handicapés dans un ESAT, pense lui aussi que le mouvement peut rapidement reprendre forme : "La première expérience a été fulgurante, incroyable, de la démocratie directe quasiment sans précédent ! Je pense que c'est une première étape, le prochain mouvement peut être une autre marche à franchir : refonder la démocratie, refonder le pays, si on veut arriver à mieux vivre, il va falloir se battre, que ce soit par la grève, ou la lutte, dans la rue ou ailleurs !"'

Un deuxième rendez-vous ce samedi

Pour l'instant, précisons tout de même que les gilets jaunes sont loin d'avoir repris leurs couleurs d'antan. A Montpellier, ils devraient toutefois être bien plus nombreux samedi 18 novembre, 10 heures, toujours au rond-point des Près d'Arènes, pour le deuxième jour de célébration des quatre ans de leur mouvement.