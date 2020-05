4 conseils pour tenir le coup en télétravail

Un quart des Français l'ont expérimenté durant le confinement : le télétravail reste la règle pour beaucoup, même après le 11 mai. Mais au bout de deux mois comment tenir le coup moralement, et physiquement ? Voici quelques conseils.

Avoir un espace de travail dédié

C'est sans doute la chose la plus importante, avoir un espace dédié au travail, pour séparer votre vie professionnelle de votre vie personnelle, autant que faire se peut. Ça permet aussi de rompre clairement avec le travail le soir, lorsque vous quittez la pièce en question, pour retourner à votre vie de famille. Oubliez donc la table du salon, ou le canapé.

Faire attention à sa position

Le canapé d'autant plus une mauvaise idée qu'il faut faire attention à votre position de travail. Tout le monde n'a pas chez soi un siège de bureau ergonomique comme cela existe au bureau. Alors pour préserver votre dos notamment, veillez à vous tenir droit, sur une chaise avec un dossier, pieds à plat sur le sol, et placez votre ordinateur sur une surface plane, pas trop près de vous, ça c'est pour protéger vos yeux. Vous pouvez aussi travailler debout.

Les plus courageux pourront lire les conseils de posture disponibles sur la brochure de plus de 80 pages publiée par l'INRS, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Faire des pauses

Il est recommandé aussi de faire de vraies pauses dans la journée. Changer de pièce quelques minutes ou mieux, sortir prendre l’air. Il est recommandé de faire au moins 2 minutes de pause totale toutes les 90 minutes de travail environ. Dans la mesure du possible, fixez vous des horaires. Vous n'êtes pas censés faire plus d'heures parce que vous êtes en télétravail.

Prendre soin de soi

Même si c'est tentant de rester en pyjama, il vaut mieux s'habiller, prendre sa douche, se maquiller si vous en avez l'habitude, cela permet de lancer véritablement votre journée. Pensez aussi, si vous souffrez du dos, du coup ou des poignets, à vous étirer régulièrement.

Pour d'autres petits conseils, vous pouvez lire ces quelques tweets de Guillaume Champeau, fondateur du site Numerama et habitué du télétravail.