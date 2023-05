4 Jours de Dunkerque 2023 : quelles restrictions de circulation et de stationnement à l'arrivée à Abbeville ?

Ils ne vont pas passer inaperçus dans les rues d'Abbeville : les 140 coureurs des 4 Jours de Dunkerque 2023 vont arriver ce mardi 16 mai vers 16h45 depuis Dunkerque, pour la première étape de la course cycliste. Différentes restrictions de circulation et de stationnement doivent être respectées.

La préfecture de la Somme rappelle d'abord que le stationnement est interdit le long de l'itinéraire.

Par ailleurs, la ville d'Abbeville conseille d'anticiper ses trajets et d'envisager quelques déviations. "En effet, le boulevard Vauban sera fermé dès 8h00 dans le sens place de la Marne -> rond-point du Général De Gaulle (ouvert de l’autre côté)". La circulation sera particulièrement perturbée l’après-midi. "La caravane publicitaire va d'abord passer le long du parcours à partir de 14h30, puis le premier passage de la course est prévu aux alentours de 16h et concernera les rues suivantes : route de Paris - rue St-Gilles – place de la Marne – boulevard Vauban – place de Gaulle – rue Aristide Briand – rue du Lieutenant Caron - rue de l’Ermitage – rue Basse de la Bouvaque – route de Drucat. L'arrivée des coureurs se fera aux alentours de 16h45 et concernera les rues suivantes : route de Paris – rue St-Gilles – place de la Marne – boulevard Vauban."