Quatre lionnes saisies dans un cirque installé dans le Pas-de-Calais, on soupçonne des maltraitances

Jon n'avait plus que la peau sur les os quand les soigneurs l'ont récupéré le 5 juin dernier à Vironvay, dans l'Eure. Le lion avait eu les griffes coupées et les dents meulées, il présentait de multiples plaies. Mais au départ, ce n'est pas pour suspicion de maltraitance que l'Office Français pour la biodiversité est intervenu : au cours d'un banal contrôle durant le confinement, les autorités ont simplement constaté que le cirque disposait d'un agrément lui permettant d'abriter quatre félins, or il se trouve qu'en plus du lion, on a retrouvé quatre lionnes. D'où cette saisie pour un retour à la conformité.

Mais l'état déplorable de l'animal a poussé l'administration a saisir le parquet d'Evreux. "Pour l'instant nous en sommes au stade de l'enquête préliminaire" confirme Dominique Puechmaille la procureure. En attendant les cinq félins ont été confiés aux bons soins de l'association One Voice qui milite pour la défense des animaux et notamment pour l'interdiction de présenter des animaux sauvages dans les cirques.

"Dans ce cirque, pour ces animaux, on est face à l'abominable", constate Muriel Arnal, présidente fondatrice de One Voice. Jon et les quatre femelles ont été conduits dans un refuge de la Loire administré par l'association Tonga. Jon a déjà repris 70 kilos depuis son arrivée, il a été soigné et notamment au niveau des dents. Les quatre lionnes l'y ont rejoint pour bénéficier de soins. "Quand ils seront à nouveau en forme on pourra leur chercher un sanctuaire mieux adapté. Mais je doute que les quatre femelles soient en mesure de voyager pour rejoindre l'Afrique par exemple".

En attendant, l'enquête administrative suit son cours. "Nous en sommes au débat contradictoire qui prendra fin le 14 juillet. Le préfet pourrait ensuite prendre un arrêté qui interdirait au cirque la détention d'animaux sauvages" explique-t-on à la préfecture de l'Eure.

Quant à la justice, elle attend les rapports des vétérinaires qui ont été mandatés pour prendre en charge les félins. "En fonction de leurs rapports, on pourra envisager l'ouverture d'une information judiciaire du chef de maltraitance".