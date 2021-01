4 minutes de bonne humeur à la clinique Victor Pauchet à Amiens

C'est en musique et en dansant qu'une partie du personnel de la clinique Victor Pauchet d'Amiens adresse ses voeux dans un clip de 4 minutes diffusé sur sa page Facebook. Une centaine de personnes, tous services confondus s'est prêté au jeu de la chorégraphie sur le tube Jerusalema.

Infirmières, personnel administratif, médecins, personnel de restauration, direction, une centaine de personnes a participé à ce clip tourné au sein même de la clinique sur le tube Jerusalema du sud africain Master KG. C'est un médecin qui a lancé le défi.

La vidéo a été vue plus de 160 000 fois sur la page Facebook de la Clinique Victor Pauchet. Elle est accessible aussi sur You Tube et Instagram.

Le personnel a reçu des centaines de messages de félicitations et d'encouragements : "Magnifique ! Cette vidéo me rassure d avoir des personnes comme vous a nos côtés" , "Super de la bonne humeur en cette période anxiogène ça fait du bien. Merci à tous " , peut-on lire dans les commentaires sur la page Facebook de la Clinique.