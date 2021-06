Cyberattaque à l'hôpital de Dax : 4 mois après, "l’œil du cyclone est passé, mais il y a toujours de la houle"

L'attaque remonte au 9 février dernier. Pourtant, près de 4 mois plus tard, tout n'est pas revenu à la normale au Centre Hospitalier de Dax. Impossible d'accéder à certains dossiers, l'accès aux anciens mails est bloqué, et les dossiers patients, écrits à la main, s'accumulent.

"On est fatigués, on ne pensait pas que ça prendrait autant de temps", souffle Aline Gilet-Caubère, directrice adjointe de l’hôpital de Dax, dans les Landes. Plus de 100 jours après la cyberattaque du 9 février dernier dans le centre hospitalier, il y a encore des soucis techniques. Le personnel, lassé, ne peut pas accéder à certains dossiers. Les patients, qui se rendent aux urgences, mettent du temps à recevoir leurs retours d'examen de laboratoires ou d'imagerie. Et pendant tout ce temps, des milliers de dossiers de patients ont été remplis à la main. Des dossiers qu'il faudra donc rentrer un à un dans les ordinateurs.

On aimerait que ça aille plus vite, on perd du temps

Si la prise en charge du patient est revenue à peu près à la normale, c'est en coulisses que ça coince encore à l’hôpital de Dax. "On aimerait que ça aille plus vite, on perd du temps", témoigne la directrice adjointe. Dans les faits, le quotidien des soignants et du personnel est ralenti par certains bugs qui persistent. Ils ne peuvent pas accéder à certains logiciels : des tableurs Excel, par exemple, utiles au suivi des patients, des documents partagés sur Word, ou encore leurs anciens mails. Le service radiothérapie, lui, est revenu à la normale entre fin avril, et début mai.

Le logiciel de gestion tourne aussi au ralenti, difficile donc pour le suivi des factures de soins, ou pour payer les fournisseurs. "Ce n'est pas fluide comme avant, raconte la directrice de l’hôpital. Pour vous donner une image, le 9 février dernier, au moment de l'attaque, on était dans l’œil du cyclone. Puis c'était la tempête, les semaines qui ont suivi. Et aujourd'hui, il y a toujours de la houle." Le service radiothérapie, lui, est revenu à la normale entre fin avril, et début mai.

30 000 dossiers papiers à rentrer dans les ordinateurs

L'autre problème, c'est la tonne de dossiers accumulés sur les bureaux. Après la cyberattaque, le personnel a récupéré stylos et papiers pour remplir les dossiers de patients. En trois mois, l’hôpital a créé 30 000 nouveaux dossiers papiers de patients, qu'il faudra donc ensuite rentrer dans les ordinateurs. "Il va falloir recruter de nouvelles personnes" assure Aline Gilet-Caubère. Des agents administratifs pourraient être embauchés, puis formés par l'hôpital.

Il faudra être encore patients : "En fait, il a fallu sécuriser encore plus le système, donc la mise en place plus longue", assure la direction du Centre Hospitalier de Dax. Le retour à la normale n'est pas prévu avant plusieurs semaines.