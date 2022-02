Les comportements dangereux des automobilistes et des piétons désormais plus sévèrement sanctionnés à Béziers

Tenter de traverser un passage piéton peut s'avérer être dangereux à Béziers. Les automobilistes et autres véhicules motorisés ne respectent pas toujours la priorité à un passant. Ce constat est alarmant. Mais la capitale biterroise n'est le seul mauvais élève. Pourtant ne pas respecter cette priorité peut coûter cher à votre porte-monnaie et à votre permis de conduire : 135 euros d'amende et six points de moins. Voilà qui laisse songeur. Et comme dit l'adage : un homme averti en vaut deux.

Dans le Biterrois, un certain laxisme a été observé ces derniers mois coûtant la vie à quatre piétons en 2021 contre un seul l'année précédente. Deux personnes âgées et deux sœurs (renversées par un chauffard ivre). Par ailleurs, quatorze piétons ont été blessés cette même année. Ce bien triste bilan ne laisse personne insensible.

Mettre un terme aux comportements dangereux

Mettre un terme aux comportements dangereux est donc une des priorités du commissariat de Béziers en 2022. "Nous avons constaté une hausse des comportements dangereux des automobilistes et des deux roues biterrois, explique Sandrine Couzinet, la commissaire adjointe. Notre volonté et d'inciter à la vigilance, davantage de prudence et au respect des règles de signalisation".

"De trop nombreux automobilistes ne respectent pas la priorité des piétons à Béziers." - Sandrine Couzinet, commissaire adjointe

Au niveau national, le bilan est consternant : 416 piétons sont morts en 2021, ce qui représente 15 % de la mortalité routière. Ces accidents mortels surviennent dans 70 % des cas en zone urbaine, dans une majorité des cas sur la chaussée à moins de 50 mètres d'un passage piéton ou sur l'un de ces passages piétons.

Les piétons ont aussi une part de responsabilité

Alors à qui la faute ? Les automobilistes ont évidemment une part importante de responsabilité mais ils ne sont pas les seuls fautifs. En effet, selon un récent sondage (novembre 2021) réalisé par OpinionWay pour le groupe d'assurances MMA, 35 % des piétons adoptent des comportements dangereux sur la chaussée. Les conclusions sont consternantes. Six piétons sur dix traversent la chaussée, même si le bonhomme est rouge à un passage, comme c'est le cas ici à Béziers. Un tiers des personnes interrogé avoue traverser en dehors des passages cloutés.

6 piétons sur 10 traversent la chaussée, même si le bonhomme est rouge à un passage comme c'est le cas ici à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Si un piéton est moins attentif au moment de traverser, c'est aussi à cause de l'évolution technologique : 29 % d'entre eux adoptent un comportement dangereux, traversant la chaussée en regardant leur téléphone portable et14 % n'entendent pas les véhicules arriver à cause des écouteurs ou casques audios sur les oreilles.

Si un automobiliste s'expose à des sanctions en cas de non-respect du code de la route, c'est aussi le cas du piéton. Ce dernier s'expose à onze euros d'amende. C'était le cas jeudi dernier pour l'un d'entre eux. Le commissariat avait mis en place un dispositif de contrôle dans le cœur de ville. Trente-neuf infractions ont été constatées en l'espace de deux heures dont treize refus de priorité piéton.

"À Béziers, une partie de la population biterroise n'est pas très portée sur le code de la route. Si on ne réprime pas, alors le laxisme s'accroît." - Didier Dardenne, commandant de police

"Là, nous sommes à un moment où nous devons être un peu plus dans la répression, être réactif par rapport à ce qu'il s'est passé en 2021, expliqueDidier Dardenne, commandant de police. Il faut que les automobilistes comprennent que le code de la route doit s'appliquer. Les conséquences peuvent être terribles pour un piéton. Un moment d'inattention et un accident arrive bien trop vite. Nous avons aussi des automobilistes qui n'assument pas et qui prennent la fuite."

Vers plus de répression

"De mauvaises habitudes ont été prises à Béziers" rajoute Sandrine Couzinet, la commissaire adjointe. "Notre volonté est d'être plus répressif, la prévention n'étant plus suffisante. De nombreux piétons traversent en dehors des passages piétons, parfois à la tombée de la nuit, et ils ne sont pas visibles". Les automobilistes roulent aussi bien trop vite, ne respectent pas aussi les feux rouges et les priorités piéton.

Les comportement dangereux des piétons seraient par ailleurs beaucoup plus fréquents en fin de de journée (50 % notamment entre 16h et 18h).