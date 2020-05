40 000 euros pour les producteurs locaux : le Drive Solidaire 36 a cartonné !

En pleine épidémie de Covid-19 et face à la fermeture de nombreux marchés, les initiatives pour soutenir les producteurs locaux se sont multipliées. Depuis le 16 avril, l'Agence d'attractivité de l'Indre a mis en place un drive solidaire. Tous les jeudis, il est possible de venir retirer un panier avec des produits frais, dans le Hall des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux. Le dispositif va prendre fin jeudi 7 mai. Une initiative en lien avec Châteauroux Métropole, la Chambre d’agriculture de l’Indre, le Département, AEB Cap Sud et l’Escale.

De très nombreuses commandes

Un premier bilan est déjà fait. Le drive a généré un chiffre d'affaires de près de 40 000 euros. Une somme intégralement reversée aux 57 producteurs et commerçants inscrits sur la plateforme. Il y a eu 350 clients et près de 5 000 lignes de commandes servies. "Et surtout : le Drive a permis de faire découvrir à la population locale la richesse et la qualité des produits de l’Indre !", se félicite l'Agence d'attractivité de l'Indre.

Un dernier drive aussi pour les Restos du Cœur

Le dernier drive aura lieu le jeudi 7 mai. Il est possible de réserver jusqu'au 5 mai sur le site indreberry.fr/drive. Les producteurs et commerçants vont aussi faire preuve d'une très grande solidarité en réalisant un don pour les Restos du Cœur. Des paniers seront retirés par les bénévoles de l'association caritative à partir de 9h30. La générosité est déjà au rendez-vous : plus de 200 kg de pommes de terre, 100kg de miel, des centaines de fromage, de la viande, des yaourts, du pain d’épice, du jus de raisin et sans doute encore plus de produits seront donnés.