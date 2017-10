Plus de 40.000 personnes pour les championnats du monde de canoë-kayak à Pau

Les Mondiaux de canoë-kayak se sont achevés ce dimanche à Pau. Un succès sportif - la France termine première nation - mais surtout populaire avec plus de 40.000 spectateurs tout au long de la semaine au stade d'eaux-vives.

Malgré la mauvaise météo de ce weekend, la fête n'a pas été gâchée au stade d'eaux-vives à Pau. Les organisations sont satisfaits avec 40.000 entrées payantes sur toute la semaine de compétition, sans compter les casetas, concerts et autres événements gratuits autour qui ont attiré au total pas loin de 50.000 visiteurs. Les organisateurs s'étaient fixés un objectif de 40.000 à 50.000 personnes. Objectif atteint. De bon augure avant de recevoir les championnats d'Europe en 2019.

Un grand merci @PauCanoe pour ces moments d’émotion 🇫🇷💦🥇 pic.twitter.com/LHTgDq4zxe — Matthieu Péché (@MatthieuPECHE) October 1, 2017

Tony Estanguet, président du comité d'organisation

C'est un vrai record malgré une météo capricieuse. On va faire un beau bénéfice sur ce Mondial. C'est bien de montrer que, quand ces événements sont bien gérés, ça ne perd pas d'argent."

Bilan sportif moins reluisant

Coté course, si la première journée des courses par équipe a été dominée par la France avec cinq médailles dont quatre en or, les épreuves olympiques de slalom ont nourri les déceptions avec la 8e place de l'Orthézienne Marie-Zélia Lafont ou la 10e place du champion olympique Denis Gargaud. A noter tout de même les deux médailles d'or en canoë biplace homme, avec le couple médaille de bronze l'an dernier aux JO de Rio Klauss-Péché, et en canoë biplace mixte.

