"40 à 60% d'activité en moins" en Berry, les patients ont déserté les cabinets médicaux

C'est le monde à l'envers : depuis le début du confinement, on ne se bouscule plus pour trouver un médecin... C'est même l'inverse : les généralistes ont de très nombreux créneaux libres !

La majorité des spécialistes ont baissé le rideau

Attention, on ne parle pas là des spécialistes (kinés, dermatologues, ophtalmos...) qui ont pour l'immense majorité fermé leurs cabinets. Seule exception en cas d'urgence : les chirurgiens-dentistes ont mis en place une astreinte téléphonique. "Nous sommes organisés en six secteurs de l'Indre, avec au moins un cabinet dentaire réquisitionné tous les jours, et un chirurgien-dentiste qui assure la régulation avec un numéro de téléphone spécifique", précise Bruno Meymandi, représentant de sa profession dans le département.

Et le standart ne désemplit pas : "on a une activité soutenue avec une quarantaine d’appels par jour au moins pour la régulation de Châteauroux, et comme nous nous faisons un devoir de passer du temps avec chaque patient pour lui donner des conseils avisés et cohérents, ça prend un peu de temps. Donc c’est vrai que si le téléphone est occupé, il faut renouveler son appel."

Chez les généralistes, "pensant que nous sommes débordés alors que ce n'est pas du tout le cas, les gens ne nous appellent pas"

Face à cette raréfication de l'offre de soins, on pourrait penser que les patients se rabattent sur les généralistes, qui restent pour leur part ouverts. Sauf que ce n'est pas du tout la tendance : "depuis le confinement, on a observé un sérieux ralentissement : de 40 à 60-70% d'activité en moins pour certains cabinets", indique le docteur Thierry Keller, généraliste à Châteauroux et président du Conseil de l'ordre des médecins dans l'Indre.

"Chez nous, les gens sont relativement bien disciplinés : on leur dit de ne pas sortir, alors ils restent chez eux. Mais finalement, ils ne consultent que très peu leur médecin, alors que nous avons la consigne de rester ouvert pour accueillir justement les gens qui en ont besoin..." Il évoque aussi d'autres raisons qui pourraient, selon lui, empêcher les gens de prendre rendez-vous. "De peur de déranger, ou pensant que nous sommes débordés alors que ce n'est pas du tout le cas, les gens ne nous appellent pas."

Je pense qu'il y aura une recrudescence de toutes les pathologies après le confinement"

Alors que font les malades ? Ils attendent, ils repoussent. Mais ce retard de soins peut avoir de graves conséquences sur la manière dont évoluent certaines maladies. "On aura certainement des séquelles de pathologies chroniques qu’on verra peut-être ressurgir du fait du manque de suivi. Je ne vous parle pas de la bobologie : le rhume, on s’en tape un peu. Mais pour ce qui est des pathologies plus sérieuses, ça pourra sans doute être dramatique a posteriori après le déconfinement", redoute Thierry Keller.

Christian Morel, généraliste à Bourges, est du même avis. "On voit moins de bobologie, les gens ne viennent plus pour rien. Mais du reste, je pense qu'on passe à côté de certaines choses que l'on découvrira quand les cabinets reprendront... Je pense qu'il y aura une recrudescence de toutes les pathologies après le confinement."

Sans kiné, il y a des choses qui vont empirer et qui pourront devenir chroniques"

Plus particulièrement, le docteur Morel pense à tous les problèmes qui nécessitent une rééducation : "sans kiné, il y a des choses qui vont empirer et qui pourront devenir chroniques". Le docteur Keller pense que les patients pourraient aussi négliger des signes de pathologies qui peuvent s'avérer très graves : "par exemple des accidents ischémiques transitoires, sortes de mini-AVC sans gravité, mais qui peuvent conduire à un "véritable" AVC plus tard, alors qu'il suffirait juste d'un traitement pris rapidement pour limiter les risques". Les généralistes incitent donc à consulter sans hésiter. Certains proposent d’ailleurs des consultations vidéo pour éviter de vous déplacer, sur des sites comme doctolib.