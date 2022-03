Quarante animaux secourus dans un camping à l'abandon à Laruscade

Le 10 mars dernier des bénévoles du refuge de Haute-Gironde, partenaire de la fondation 30 Millions d'Amis, ont recueilli une quarantaine d'animaux souffrant de maltraitance et de dénutrition dans un camping désaffecté de Laruscade. Une plainte pour sévices graves à été déposée à la gendarmerie.

"Près de 40 animaux se trouvaient dans un état déplorable avant d'être sortis d'un camping désaffecté à Laruscade, en Gironde. Des cadavres ont également été découverts" explique l'association du refuge de Haute-Gironde.

Certains animaux étaient enfermés dans des mobil-homes. Un couple de locataires se serait servi des lieux pour faire de la reproduction sans autorisation légale. La gendarmerie qui accompagnait les bénévoles a pu dresser un constat accablant.

Au total, ce sont 16 chiens, 11 chats, 4 chèvres, 3 moutons, 2 chevreaux, 1 bouc, 1 âne et 2 rats qui ont été secourus. Les animaux ne disposaient pas d’eau. .« Il y avait même un chevreau en décomposition dans la piscine, explique Séverine du refuge de Haute-Gironde.

Le refuge de Haute-Gironde a déposé plainte pour sévices graves et acte de cruauté (jusqu'à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) à l’encontre du couple et la Fondation 30 Millions d’Amis s’est constituée partie civile.