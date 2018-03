La Matinale de France Bleu Breizh Izel sera en direct de Portsall vendredi 16 mars. 40 ans après la marée noire de l'Amoco Cadiz, nous reviendrons, sur place, sur l'une des plus grandes catastrophes écologiques que la Bretagne ait connu. Témoignez vous aussi de vos souvenirs de l'Amoco !

Portsall, Ploudalmézeau, France

Des tonnes et des tonnes de fioul sur les côtes, un horizon dévasté, une odeur insoutenable. La mi-mars 1978 restera dans les mémoires des bretons à tout jamais. Éventré sur les rochers de Portsall, l'Amoco Cadiz vomit sa maudite cargaison sur le littoral, et marque à jamais toute une région.

Les opérations de dépollution et de ramassage, le système D © Maxppp - Archives PQR Le Télégrame

France Bleu Breizh Izel vous invite à partager vos témoignages de cet épisode inoubliable, une des plus grandes catastrophes écologiques de l'Histoire. Vendredi 16 mars, 40 ans jour pour jour après le naufrage du super tanker, nous serons en direct du port de Portsall. Axel Perret et Léo Rozé vous raconteront les événements et leurs conséquences.

