40 ans après l'inauguration du TVG, l'avenir du train à grande vitesse s'écrit encore à Belfort avec le TGV M

Dans les ateliers Alstom à Belfort, c'est un nouveau-né qui prend forme : le TGV M. La construction de la motrice prototype touche à sa fin. Les premiers essais ont même débuté et vont se poursuivre sur le site jusqu'en décembre. Pour l'instant, ce train du futur est encore d'un blanc immaculé. L'avant se démarque des précédentes générations avec un nez plus allongé, pour gagner en aérodynamique.

Un train plus moderne, plus économe en énergie, et moins cher

Depuis trois ans les équipes travaillent sur ce nouveau projet. Un train plus moderne, plus design, avec plus grande capacité d'accueil et plus économe en énergie. "Ce nouveau TGV répond à des enjeux majeurs pour notre client la SNCF, explique Romuald Gicquel, le directeur du site d'Alstom à Belfort. Il est moins cher, on a réduit le coût de 20 % à l'achat. Sa consommation en énergie est 20 % moins forte que les précédentes générations. Cette motrice est aussi plus petite de quatre mètres, c'est autant de place que l'on donne aux voyageurs. Et puis, ce train aura une grande flexibilité, puisqu'on pourra transformer une voiture première classe, en voiture seconde classe par exemple".

Une nouvelle ligne de production a été construite pour accueillir ce TGV M © Radio France - Théo Caubel

Alstom a reçu une commande d'une centaine de rames à produire d'ici 2030. Le site a donc dû s'adapter pour fabriquer ce train nouvelle génération. À Belfort, l'assemblage des motrices va de la chaudronnerie jusqu'aux tests pour la mise en service. "Nous avons investi sur le site 6 millions d'euros, précise Romuald Gicquel. Nous avons construit une nouvelle ligne multi-produits. Elle permet de passer de la construction de locomotives à la construction des motrices du nouveau TGV. On a gagné en polyvalence. On n'a plus des postes dédiés mais plutôt des postes qui peuvent s'adapter. Cela nous permet de gagner en compétitivité et c'est important pour un site comme Belfort."

Une centaine de rames commandées à Alstom

Au plus fort de la production, deux motrices du TGV M devraient sortir des ateliers Alstom de Belfort chaque mois. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. L'heure est à l'assemblage des prototypes. Mais le rythme devrait monter progressivement en puissance jusqu'à la mise en service de cette nouvelle génération de TGV. Les premiers voyages commerciaux sont prévus pour 2024.

L'avant de la motrice a été allongée pour gagner en aérodynamisme © Radio France - Théo Caubel