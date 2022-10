40 ans de France Bleu Périgord : "On n'avait que ça", la radio dans la tempête de 1999

"On n'avait que ça, la radio, on ne pouvait rien faire d'autre", se souvient Chantal, 67 ans aujourd'hui. Cette habitante de Lussas-et-Nontronneau se souvient très bien de la tempête de 1999. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, des vents à plus de 160 km/h ravagent la Dordogne. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits et des centaines de milliers de foyers se retrouvent sans électricité.

"Le seul moyen de savoir ce qui se passait"

Les Périgourdins se réveillent dans le chaos . Chez Chantal, à Lussas-et-Nontronneau en Périgord vert, l'exploitation de canards est en miettes, les bêtes ont été tuées par les bourrasques, qui ont emporté les tunnels jusque dans les châtaigner. Les routes sont coupées, l'électricité ne revient pas avant trois semaines, Chantal n'a pas d'eau pendant des jours : "C'était l'apocalypse". Pas de télé, par de journaux. La radio est le seul moyen de savoir ce qui se passe dans le reste du département.

"On a appris par la radio que des bougies avaient été livrées à l'aéroport de Bassillac et on est allés les chercher"

"C'était le seul moyen de savoir ce qui se passait, et de communiquer. Les gens passaient par la radio pour dire qu'il y avait des groupes électrogènes à tel endroit, ils donnaient l'adresse et l'un des gens du village y allaient. On nous a donné des bougies aussi, par la radio on a appris que quelqu'un en avait livrées à l'aéroport de Bassillac et on est allés les chercher", se souvient la sexagénaire.

Une antenne spéciale de 6h à 21h

Dans les jours et les semaines qui suivent, la famille écoute la radio tous les jours, le matin, et le soir, à la lumière des bougies, en rentrant de déblayer les dégâts. France Bleu Périgord organise une antenne spéciale pendant des jours, de 6h à 21h, pour organiser la livraison de groupes électrogènes, par exemple pour permettre aux agriculteurs de traire les vaches. Huit standardistes se relaient à l'accueil de la radio pour accueillir les appels des auditeurs, des maires, des professionnels, le tout à la lueur des bougies.

Depuis, Chantal écoute toujours la radio, cet événement a créé un lien spécial avec France Bleu Périgord. Le matin, en voiture évidemment. Mais elle a aussi gardé son petit transistor : "Au cas où, j'ai toujours ma radio à pile. Mon petit poste, en cas de tempête".