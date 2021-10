40 ans de l’abolition de la peine de mort : le combat d’une vie pour Robert Badinter

Ce samedi 9 octobre, la France commémore les 40 ans de l’abolition de la peine de mort. Ce fut le combat de Robert Badinter, ministre de la Justice de François Mitterand, un combat qu’il a mené toute sa carrière et qu'il continue de mener.

Le 9 octobre 1981, la France abolissait la peine de mort. Promesse de campagne de François Mitterrand, et combat de son ministre de la justice Robert Badinter. Quarante ans après, Robert Badinter continue le combat.

Emmanuel Macron commémore ce samedi au Panthéon le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en présence de Robert Badinter. Le président prononcera à cette occasion un discours, après celui de M. Badinter, et visitera ensuite l'exposition "Un combat capital" qui retrace "l'histoire du combat politique pour l'abolition de la peine de mort en France, du XVIIIème siècle à nos jours".

Avocat, ministre : une vie de lutte contre la peine de mort

Le 28 novembre 1972, l'avocat Robert Badinter assiste à l'exécution d'un client qu'il n'a pas réussi à sauver de la guillotine. Ce jour-là débute son combat passionné pour l'abolition de la peine de mort.

Lorsque son confrère Philippe Lemaire le sollicite pour défendre avec lui Roger Bontems, Robert Badinter est un brillant avocat d'affaires, qui ne plaide qu'occasionnellement aux assises. En septembre 1971, Roger Bontems et Claude Buffet, détenus à la centrale de Clairvaux (Aube), ont pris en otage une infirmière et un surveillant, retrouvés égorgés après l'assaut des forces de l'ordre. A la fin du procès, la cour d'assises juge Buffet coupable des deux meurtres et Bontems complice, et les condamne tous les deux à mort.

La grâce que Bontems a espérée jusqu'à la dernière minute est rejetée par le président Georges Pompidou et au matin du 28 novembre 1972, Robert Badinter assiste à son exécution dans la cour de la prison parisienne de La Santé. Ce moment marque un tournant dans sa vie. "J'étais passé de la conviction intellectuelle à la passion militante", écrira-t-il.

Robert Badinter et son client Patrick Henry en 1977. © Getty

Moins de cinq ans plus tard, Robert Badinter est de retour devant les assises de l'Aube pour défendre Patrick Henry, jugé pour l'enlèvement et le meurtre du petit Philippe Bertrand, sept ans, qui ont soulevé une émotion considérable dans le pays. Dans sa plaidoirie, en janvier 1977 à Troyes, Robert Badinter mêle la ferveur humaniste aux arguments sur l'absence de valeur dissuasive de la peine capitale, qui a été requise par le ministère public. Il en appelle aux jurés. "Si vous votez comme M. l'avocat général vous le demande (...), vos enfants sauront que vous avez un jour condamné à mort un jeune homme. Et vous verrez leur regard ! ".

Lorsque Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, Robert Badinter reçoit de nombreuses lettres d'insultes et de menaces. Mais jusqu'en 1980, il retourne cinq fois plaider pour des hommes déjà condamnés à mort, rejugés après cassation. Et à chaque fois, il sauve leur tête.

Demain, vous voterez l'abolition

Devenu ministre de la Justice en 1981, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, Robert Badinter porte le projet de loi d'abolition mettant en oeuvre une promesse de campagne du président François Mitterrand. "Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue (...). Demain, vous voterez l'abolition de la peine de mort", déclare-t-il devant l'Assemblée nationale le 17 septembre 1981, dans un discours enflammé de plus de deux heures. Le projet de loi est adopté le lendemain par les députés, et le 30 septembre par les sénateurs. La loi "portant abolition de la peine de mort" est promulguée le 9 octobre 1981.

"Nul ne peut être condamné à la peine de mort": 25 ans plus tard, le 19 février 2007, l'abolition est inscrite dans la Constitution par le Parlement réuni en Congrès à Versailles. "La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde comme la torture, parce qu'elle est une honte pour l'humanité", déclare Robert Badinter, très ému.

Pochette portant la Loi contenant l'abolition de la peine de mort en France. © Maxppp - Alexandre Marchi

"Le combat n'est pas terminé"

«Je suis certain que le mouvement vers l’abolition universelle se poursuivra» et «tôt ou tard triomphera». Robert Badinter a prononcé le 15 septembre dernier un vibrant plaidoyer pour son abolition universelle, dans un monde où elle recule mais garde de solides bastions, de la Chine aux Etats-Unis.

Aujourd'hui, trois quarts des pays de la planète ne pratiquent plus la peine de mort. Dernière en date, la Sierra Leone l'a abolie ce vendredi. Mais 54 Etats pratiquent toujours la peine capitale. En 2020, Amnesty International a recensé 483 exécutions dans 18 pays. L’Iran, l’Egypte, l’Irak et l’Arabie saoudite ont concentré l’année dernière près de 88 % des exécutions dans le monde.

Un combat d'idées toujours d'actualité en France

En septembre 2020, quelque 55% des Français estimaient encore qu'il faudrait la rétablir, selon un sondage réalisé pour le quotidien Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, et l'Institut Montaigne. Une question "très clivante politiquement", selon cette étude d'opinion d'il y a un an, puisque seuls les sympathisants RN (85%) et LR (71%) adhèraient majoritairement à ce souhait de la rétablir, approuvée par une minorité (39%) dans les autres partis.