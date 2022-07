40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en France : "Du chemin a été parcouru, mais restons vigilants"

Isabelle Lonvis-Rome, ministre en charge de l'Egalité et de la lutte contre les discriminations, a longuement échangé ce matin avec le Groupe d'action gay et lesbien du Loiret. L'occasion de rappeler que comme pour le droit à l'avortement, la vigilance doit rester de mise en matière de droits LGBT+.

Une visite ministérielle ce vendredi matin à Orléans au GAGL 45, le Groupe d'action Gay et Lesbien du Loiret - l'association créée en 1990 et qui lutte contre toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Responsables et bénévoles ont longuement échangé avec Isabelle Lonvis-Rome, la ministre en charge de l'Egalité et de la lutte contre les discriminations.

Il y a 40 ans, l'homosexualité cessait d'être un délit en France

Cet été, on célèbrera les 40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité en France : l'homosexualité n'est en effet plus considérée comme un délit depuis la loi du 4 août 1982. En 40 ans, beaucoup de chemin a été parcouru, mais il faut rester vigilant, a insisté la ministre, face à la montée des conservatismes.

"Beaucoup de chemin a en effet été parcouru, a indiqué Isabelle Lonvis-Rome : on ne parle plus seulement de lutte contre l'homophobie, mais davantage d'inclusion et de dédramatisation. L'un des participants à nos échanges ce matin l'a parfaitement décrit : "Et alors ?", cela résume bien là où nous en sommes dans notre société. Il ou elle est homosexuel(le), et alors ? Circulez, y a rien à voir. Mais _il ne faudrait pas penser que tout est acquis_."

"Les droits des femmes et des LGBT+, premières victimes de la montée des conservatismes"

Isabelle Lonvis-Rome a ainsi fait un parallèle avec la remise en cause du droit à l'avortement aux Etats-Unis : "Nous pensions ce droit à l'avortement complétement acquis dans nos sociétés démocratiques et modernes, la décision de la Cour suprême vient nous dire le contraire. Et j'observe déjà qu'aux Etats-Unis, certains sont tentés de reparler de pénalisation de l'homosexualité ! Quand il y a des conservatismes qui montent, comme c'est le cas un peu partout dans le monde aujourd'hui, ce sont toujours les droits des femmes et des personnes LGBT+ qui sont menacés en premier. Donc, oui, restons vigilants !"

Le GAGL 45 accueille chaque année à son local environ 900 personnes qui viennent pour demander une aide ou un soutien - de nouvelles problématiques émergent comme l'accueil de demandeurs d'asile qui fuient leur pays en raison de leur orientation sexuelle et de la répression qu'elle entraîne, mais aussi les violences conjugales au sein des couples homosexuels. L'association intervient aussi en milieu scolaire et compte actuellement 120 adhérents, 1 salarié et 2 services civiques ; elle aimerait recruter un autre salarié mais n'en a pas actuellement les moyens. "La question des financements sera abordée dans l'élaboration du prochain plan de lutte contre la haine anti-LGBT+, prévu en 2023", a assuré la ministre.