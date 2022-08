40 ans de la dépénalisation de l'homosexualité : "Il reste du chemin à faire", pour SOS Homophobie en Berry

C'est une date qui a marqué l'histoire. Le 4 août 1982 une loi d'amnistie supprime toute pénalisation de l'homosexualité. Elle met fin à une législation mise en place sous le régime de Vichy en 1942. Le texte voté à l’Assemblée nationale juste après l'élection de François Mitterrand à l'Elysée supprime deux amendements : le premier annule toute pénalisation de l'homosexualité impliquant des personnes de plus de 15 ans (âge de la majorité sexuelle), le second supprime l’aggravation de l’outrage à la pudeur s’il s’agit d’un acte homosexuel. Dans la foulée toutes les fiches de police qui recensaient les homosexuels vont être détruites.

"Une année de grande libération"

Une date fondamentale qui marque le début de la conquête de l'égalité des droits pour les personnes LGBT+ selon Michel Navion, le représentant de l'association Sos homophobie dans le Berry. "Une année de grande libération pour les lesbiennes et les homosexuels", se souvient-il. "Les années 80 marquent aussi l'ouverture de bars et de boites de nuit tout public. Ce sont les années de l'ouverture sur le monde", complète-t-il.

"Montrer à l'extérieur ses sentiments est encore compliqué pour certains couples homosexuels"

Cette ouverture a mené plus tard au Pacs, au "mariage pour tous", puis à la PMA pour les couples de femmes. Mais l'homophobie est toujours bien présente et elle est de plus en plus décomplexée selon Michel Navion. "Jusqu'à encore très récemment à propos des élections présidentielles, maintenant on n'hésite plus, en public à sortir des imbécilités ou des méchancetés qui étaient à la limite courantes dans les années 60", assure-t-il. Une homophobie quotidienne pour certaines personnes LGBT+, "malheureusement montrer à l'extérieur ses sentiments est encore compliqué pour certains couples homosexuels. Ils ont le sentiment qu'ils risquent d'être importunés ou faire l'objet d'injures ou de violences si jamais ils manifestent leurs sentiments", constate Michel Navion qui juge que la législation qui punit les actes homophobes n'est pas suffisamment appliquée et que de facto, de nombreuses agressions restent impunies.

Des avancées fragiles

Il le martèle, les droits des personnes homosexuelles sont fragiles et elles peuvent être menacées à tout moment. "De la même manière qu'il y a des mouvements qui font tout pour empêcher l'application de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, on peut craindre que la même chose soit faite sur les professionnels pratiquant la PMA. Il ne faut pas s'imaginer que tout est acquis et que tout restera toujours acquis", alerte Michel Navion.

"Faire des efforts pour que la société soit encore plus instruite et encore plus ouverte"

Le Berrichon milite pour renforcer la prévention dans les établissements scolaires ou dans les entreprises. Car selon lui, la première explication à l'homophobie, c'est l'ignorance. "On a fait beaucoup de chemin mais il reste du chemin à faire déjà pour préserver les acquis, et surtout faire des efforts pour que la société soit encore plus instruite et encore plus ouverte", assure Michel Navion. Il demande davantage "d'efforts" de l'État, des Régions ou des rectorats.