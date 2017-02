40 ans du Loto : une nouvelle tombola et des grilles plus chères

La Française des jeux a annoncé jeudi plusieurs évolutions pour son jeu historique, le Loto, qui fête ses 40 ans. Les joueurs auront de nouvelles possibilités de gains, mais en contrepartie, le prix de la grille augmente de 20 centimes.

La Française des jeux a présenté jeudi son "nouveau Loto", à l'occasion du 40e anniversaire du jeu, avec l'objectif de "fidéliser la clientèle et séduire des joueurs plus jeunes". La FDJ veut "plus de gagnants" et propose de "nouveaux rangs de gains" pour le Loto, a expliqué la directrice de la FDJ Stéphane Pallez.

Tombola à chaque tirage et nouveaux gains

10 joueurs pourront ainsi remporter 20.000 euros à chaque tirage, grâce à une "sorte de tombola", les grilles de jeu étant automatiquement assimilées à un "code loto". Le groupe propose aussi trois nouveaux gains possibles, fixés à 20, 50 et 500 euros.

En contrepartie, le prix de la grille augmente de 20 centimes : il passe de 2 euros à 2,20 euros.

Si la mise n'est pas remportée lors des cagnottes du "Grand LOTO de Noël" et du "Super LOTO du vendredi 13", elles seront également redistribuées. "La redistribution sera plus importante pour les gagnants des plus petites sommes", précise Patrick Buffard, directeur général adjoint au marketing.

Premier tirage le 6 mars

Les grilles font par ailleurs peau neuve, notamment pour plaire aux jeunes majeurs. Les chiffres des grilles sont ainsi remplacés par des émoticônes sur l'application mobile. "C'est une approche plus ludique du jeu, liée aux émotions des joueurs", justifie Nicolas Jung, sémiologue, en précisant que "95% des moins de 35 ans utilisent ces émojis".

Ces nouveautés s'inscrivent dans le projet FDJ 2020. Le groupe prévoit d'investir 500 millions d'euros sur 5 ans et espère attirer un million de clients supplémentaires d'ici là. Le premier tirage de ce loto revisité aura lieu le 6 mars.