40 ans du Pym's : les Tourangeaux nous racontent leurs meilleurs souvenirs dans la célèbre discothèque

Le Pym's, c'est là que tout a commencé, pour Christèle et Thierry, un couple qui vit à Pont-de-Ruan. Ils se rappellent tous les deux parfaitement de la date. "Le 27 août 1994". Un peu moins de la musique, en revanche, sur laquelle ils se roulés leur premier patin. "Nous en parlions l'autre jour et nous sommes incapables de nous en souvenir, nous devions être trop concentrés", sourient-ils.

Qu'importe le titre de ce fameux slow langoureux, cette soirée en discothèque, une semaine seulement après avoir fait timidement connaissance, révèlent chez Christèle et Thierry, 20 et 22 ans à l'époque, une tendre nostalgie. "À l'époque, j'allais beaucoup au Pym's. Je faisais le "JVSD", c'est-à-dire que j'y allais le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, explique Christèle. Et on devait se voir parce qu'on se plaisait tous les deux. Je l'attendais, il sortait du travail et j'avais acheté une jolie robe pour l'occasion, un peu moulante." Thierry ajoute en rigolant : "Et qui lui faisait un beau décolleté."

"Ça n'aurait pas pu se faire ailleurs qu'au Pym's"

C'est donc tout naturellement que les deux jeunes tourtereaux se sont embrassés, ce soir-là. Et si c'était à refaire, ils ne feraient pas différemment. "Ça n'aurait pas pu se faire ailleurs qu'au Pym's, c'était LA boîte de nuit de Tours par excellence, c'était dans la logique des choses."

Aujourd'hui, le couple, qui a deux grands enfants, réfléchit sérieusement à y retourner pour marquer le coup. Cela pourrait être pour les 30 ans de ce fameux bisou, par exemple. Mais en faisant moins de folies qu'avant. "C'est ce que j'ai par message à mes enfants l'autre jour, on va y aller avec maman et au bout d'une heure, on va rentrer", plaisante Thierry.

Thierry et Christèle ont commencé leur belle histoire d'amour au Pym's, en 1994. © Radio France - Adrien Bossard

"Ce sont des gens qui prennent soin des clients"

Des histoires comme la leur, il y en a des dizaines. Les parents d'Alexandre, 24 ans, se sont eux carrément rencontrés au Pym's. "Ils étaient adeptes de la discothèque, sans se connaître. Et un jour, mon père a croisé ma mère, il l'a invité à boire un verre et par la suite, ils se sont mariés, ils m'ont eu. Et ça continue encore aujourd'hui."

À présent, c'est le jeune homme qui fréquente la boîte de nuit, qui a vu naître les premiers sentiments entre ses parents. Un beau clin d'œil. "J'y suis allé pour la première fois vers 18 ans. Avec mon groupe d'amis, on a tout de suite sympathisé avec Laurent Atlan et Samuel Partouche, les deux co-gérants depuis un an, mais ils avaient déjà quelques responsabilités à l'époque. Ce sont des gens qui prennent soin des clients, qui leur donnent envie de revenir. Ils insistent beaucoup sur l'aspect humain et ça change des autres endroits où j'ai pu aller avant. Je pense que c'est ça qui fait la recette marche et qu'on fête aujourd'hui les 40 ans."

Au Pym's, Alexandre y aura rencontré des amis, des connaissances et y aura noué des contacts pour le travail. Et un jour, qui sait, y rencontrera l'âme-sœur ? "C'est possible, dit-il en souriant. Je ne dis pas que mon enfant sera un "bébé Pym's" mais c'est complètement probable. Ça commencerait à faire une belle génération."

Le retour de la mégaboom pour les mineurs ?

Ces expériences-là, Samuel Partouche, assurent qu'elles valent plus tout. "On a eu Gainsbourg il y a quelques années, récemment Kev Adams ou Gad Elmaleh à la sortie de leurs spectacles à Tours, mais notre clientèle d'habitués, c'est elle la plus précieuse", raconte le jeune co-gérant de 34 ans, qui a lourde tâche de succéder à son oncle Serge Partouche, qui avait acheté l'établissement en 1985, deux ans après sa création.

Avec son associé, Laurent Atlan, il envisage même de racheter le fonds de commerce. Mais pas question, quoi qu'il arrive, de changer la recette. "On peut avoir ici jusqu'à 800 personnes par soir, c'est quand même fou. C'est un patrimoine de la ville de Tours. On n'est plus uniquement une discothèque en tant que telle. On est devenu une institution. Après, il y a peut-être des axes de progression. On est en train de développer les mercredis après-midi pour les plus anciens avec un format guinguette. Il y a avait aussi avant la mégaboom le dimanche après-midi pour les mineurs. C'était 5 francs l'entrée, quelle époque ! Pourquoi pas le remettre en place, comme ça, je vous aurai de 7 à 77 ans... (rires) !"

