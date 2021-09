40 ans du TGV à Saint-Etienne : "la demande est insuffisante pour un nombre de TGV directs supplémentaires"

Il y a 40 ans, c'était les débuts de la ligne à grand vitesse ! Le 22 septembre 1981, François Mitterand, président de la République, inaugurait le premier trajet d'un TGV en France sur la ligne Paris-Lyon. Le 19 septembre de la même année, le TGV est arrivé pour la première fois en gare de Saint-Etienne Châteaucreux.

Une fréquentation à la hauteur des liaisons entre Saint-Etienne et Paris

Aujourd'hui, 40 ans après le premier TGV en gare de Saint-Etienne, on compte quatre trajets quotidiens allers retours entre la capitale et Châteaucreux. Nicolas Peyrard, président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) en Auvergne Rhône-Alpes estime que c'est à la hauteur de la fréquentation actuelle.

On a pas une demande visiblement assez suffisante pour exiger un nombre de TGV directs supplémentaires, on se bat plutôt pour essayer de conserver ces quatre allers-retours

"A Saint-Etienne, on s'aperçoit qu'on a une desserte légèrement inférieure à d'autres territoires, mais également que les quatre liaisons quotidiennes rencontrent leur public, à la fois pour du professionnel et pour du loisir". De fait, selon Nicolas Peyrard "aujourd'hui on a pas une demande visiblement assez suffisante pour exiger un nombre de TGV directs supplémentaires, on se bat plutôt pour essayer de conserver ces quatre allers-retours".

Encore trop de problèmes d'infrastructures

Le principal souci c'est "le manque de fiabilité" des infrastructures actuelles sur la ligne Saint-Etienne > Lyon souligne Nicolas Peyrard, de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT) en Auvergne Rhône-Alpes. Ce tronçon est emprunté par les voyageurs, qu'ils soient dans un TGV direct ou dans un TER. "Que l'on prenne un TGV ou un TER, les problèmes sont les mêmes... On a vu un rocher sur la voie il y a quelques semaines, des problèmes d'inondations aussi...". Avant de faire plus et d'augmenter le nombre de liaisons, Nicolas Peyrard milite pour améliorer l'existant, notamment sur les rails et la signalétique.