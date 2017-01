40 Millions d'automobilistes : "Nice a promis de ne pas augmenter les amendes de stationnement"

Pierre Chasseray de 40 millions d'automobilistes nous explique pourquoi la mairie de Nice ne devrait pas augmenter les amendes de stationnement.

On risque de payer beaucoup plus cher les amendes de stationnement. Toutes les villes peuvent désormais augmenter le prix des PV. Paris par exemple va doubler le non paiement des parcmètres, ça peut aller jusqu’à 50 euros. Notre invité à 7h50 ce mardi était Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes.

Pas d'augmentation sur Nice"

Selon 40 millions d'automobilistes Nice ne va pas augmenter les amendes : "J'ai une bonne nouvelle. Il y a quelques mois notre association a lancé un mouvement monmairesengage et Nice s'est engagé à ne pas augmenter les amendes de stationnement, à ne pas utiliser le nouveau texte. Si elle revient sur ces amendes nous serons là pour lui rappeler ses promesses."

Un dispositif pour compenser les baisses de dotation des communes

Pierre Chasserey nous explique pourquoi ce nouveau dispositif a été appliqué : "Ce système a été imaginé pour compenser les baisses de dotation mais attention Paris c'est le laboratoire des mauvaises idées. Paris va privatiser la gestion de la surveillance du stationnement. C'est fini le bon vieux temps ou il y avait des agents municipaux ou des ASVP. Ce sera désormais une société privée. Ces sociétés vont faire de l'argent."