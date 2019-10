40 personnalités pro tauromachie dans une tribune au Figaro

Depuis cet été, la question est régulièrement remise sur le tapis : faut-il interdire la corrida aux mineurs ? Ce jeudi encore, Samantha Cazebonne, une députée LREM, a confirmé son souhait de déposer une proposition de loi. Dans Le Figaro, près d'une quarantaine de personnalités viennent de signer une tribune pour apporter leur soutien à la tauromachie, le jour même où un colloque international à l'Assemblée nationale mettait en débat l'interdiction de la corrida aux enfants pour les "protéger" des violences faites aux animaux.

"En démocratie, la liberté est le principe et l'interdiction doit être l'exception... l'idée même d'une interdiction de la corrida est un signal alarmant (...) ceux qui l'envisagent ne peuvent le faire qu'au nom d'une moralisation indue et parternaliste de la vie publique... La France ne peut incarner ce puritanisme rétrograde et triste" Extrait de la tribune dans Le Figaro