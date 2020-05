Une bonne nouvelle pour les étudiants de PACES de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes. Il y aura cette année 40 places de plus en médecine.

40 places de plus en médecine pour la Faculté de Montpellier-Nîmes

Le numerus clausus 2020-2021 vient d'être publié au JO. Celui-ci définit le nombre d'étudiants admis en deuxième année de médecine, pharmacie, dentaire et sage-femme. Pour la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, 40 places supplémentaires sont ouvertes pour la filière médecine. C'est la première fois depuis 1979 que le niveau de ce numerus clausus est aussi élevé. Michel Mondain, le doyen tempère : "Une augmentation aussi importante ne pouvait pas se faire sans la réorganisation que nous avons engagée depuis 2 ans pour être en capacité d'accueillir 300 étudiants dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on peut. C'est une fenêtre qui s'ouvre pour les étudiants." La nouvelle fac de médecine de Montpellier a en effet été inaugurée en octobre 2017 et les travaux d'agrandissement du site de Nîmes ont démarré.

280 places en médecine au lieu de 240 l'an dernier

Le concours de PACES prévu en mai aura lieu finalement du 23 au 25 juin, suite à l'épidémie de coronavirus. Il permettra cette année à 280 étudiants d'accéder en 2e année de médecine contre 240 l'an dernier. 2 places de plus en dentaire. C'est au parc des expositions de Montpellier qu'il se tiendra comme chaque année. Il a fallu revoir toute l'organisation pour respecter la distanciation physique. 4 salles au lieu de 2. Chaque table sera séparée d'un mètre. Un mètre de distance également dans la file d'attente et la circulation des étudiants. Sur 3000 inscrits, 2000 seulement devraient se présenter. Soit parce que certains étaient trop mal classés lors de la première partie du concours pour espérer obtenir une place dans la filière de leur choix. Soit parce qu'ils hésiteront à venir de loin en raison des restrictions imposées par l'état d'urgence sanitaire.