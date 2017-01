Hon-Hergies : une quarantaine de bénévoles salent les routes l'hiver

A Hon-Hergies dans l'Avesnois, depuis 8 ans, une équipe d'habitants bénévoles salent les endroits dangereux de la commune en cas d'intempéries. Ce lundi, ils se sont réveillés tôt pour limiter la casse avec la neige.

Marc Boutet a mis son réveil plus tôt que prévu ce lundi matin, à 5h45 l'adjoint au maire d'Hon Hergies, était dehors avec son seau de sel pour éviter les plaques de verglas sous la neige. Depuis 8 ans, la petite commune de 846 âmes fait appel aux bénévoles pour aider les 3 employés municipaux en cas d'alerte météo à saler sur la totalité du village étendu sur 28km.

Une quarantaine de retraités et d'actifs ont répondu à l'invitation comme Pierre Delporte, bénévole depuis le début _" Il faut être acteur dans sa cité, en plus on est dans un village où beaucoup d'habitants sont isolés donc c'est normal de donner un coup de main".

Les carrefours, les virages mais aussi les entrées des personnes âgées

Des bénévoles qui ont chacun un secteur à couvrir même si certains travaillent en équipe, la mairie leur livre des sacs de sel de 25 kilos, et en cas d'alerte ils vont saler les carrefours les virages dangereux mais aussi les entrées des personnes âgées pour éviter les chutes. Pour les remercier la mairie leur offre tous les ans un petit cadeau, des gants ou une petite lampe torche pour les sorties de très bon matin.

En cas de grosses neiges, les agriculteurs du village viennent en renfort avec leurs tracteurs pour déneiger et aussi sortir les voitures embourbées dans la poudreuse. Et après l'hiver certains bénévoles donnent encore un coup de main à la mairie en plantant des fleurs ou des haies dans le village.