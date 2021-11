400 auteurs de violences conjugales déjà pris en charge par l'Association de réinsertion sociale en Limousin

L'un des 30 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales a ouvert depuis presqu'un an à Limoges. C'est l'ARSL qui gère le dispositif en Limousin et dans 3 autres départements de Nouvelle Aquitaine. 400 auteurs le plus souvent envoyés par la justice ont déjà été pris en charge.

La prise en charge des auteurs de violences conjugales est un travail de longue haleine mais dans ce domaine l'ARSL, l'association de réinsertion sociale en Limousin est précurseur car elle travaillait déjà depuis longtemps sur le sujet. C'est pour cela qu'elle a été choisie pour gérer le nouveau centre de prise en charge qui fonctionne depuis prés d'un an en Limousin mais aussi avec des antennes en Charente, dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Dans le nord de la Nouvelle Aquitaine 400 auteurs de violences conjugales sont déjà entrés dans le dispositif de prise en charge.

Une prise en charge en plusieurs étapes

La prise en charge des hommes violents se fait en plusieurs étapes : d'abord ils sont reçus par groupe de 10 dans le but de les responsabiliser. Parmi les intervenants il peut y avoir des représentants des forces de l'ordre ou des associations comme France addiction. Cela commence donc par une prise de conscience de la gravité de l'acte commis. L'étape suivante c'est un entretien d'évaluation obligatoire qui est cette fois individuel avec des psychologues et des travailleurs sociaux qui vont déterminer le parcours que chaque auteur de violences devra suivre. On leur propose ensuite plusieurs modules sur l'insertion socio professionnelle par exemple ou encore sur la santé psychique. La durée de prise en charge varie en fonction de la personne.

Certains viennent d'eux mêmes avant de passer à l'acte

La prise en charge des auteurs de violences conjugales peut durer plusieurs mois ou 1 an et même encore plus longtemps. Tout dépend de la personne. "Certains demandent parfois à prolonger car ils ne se sentent pas prêts" précise l'ARSL qui observe aussi que 24 personnes depuis la création du centre sont venues d'elles mêmes quelquefois pour éviter de passer à l'acte. C'est déjà une avancée pour l'ARSL qui accueille des hommes de tous milieux sociaux. "On constate une augmentation de populations jeunes mais ce qui est rassurant c'est le volet prévention car maintenant des personnes appellent directement le centre pour anticiper et éviter le passage à l'acte" explique Tarik Alexandre Ali Benali coordinateur à Limoges des CPCA (les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales).