400 demandes d'autorisation d'occupation temporaire des plages de Corse en 2019

Corse, France

L'implication des maires

L'Etat attend des maires une plus grande implication à travers l’adhésion à la procédure de concession des plages. Sous le contrôle des préfectures, ils donneraient eux-mêmes l'autorisation d'exploitation aux professionnels sur une période de 6 à 12 ans. Peu de communes y adhèrent pour le moment.

Des coins de paradis à préserver © Radio France - Pierre-Louis Sardi

Une condition

Les établissements ne doivent pas être en dur, et doivent êtres démontés chaque année.

Selon la préfète de Corse, "cela donne une meilleure visibilité aux professionnels du tourisme, et permet aussi une vision plus large de l'aménagement du littoral, et il y a un intérêt financier pour les communes à travers la redevance perçue par l'Etat qui est reversée aux communes bénéficiaires de la concession. Des cabinets d'études spécialisés seront prêts à aider les maires à se lancer dans la procédure d’attribution", indique Josiane Chevalier.

La préfète de Corse, Josiane Chevalier Copier

Le littoral côtier confié aux maires avec l'aide de l'Etat © Radio France - Pierre-Louis Sardi

La concession des plage n'empêche pas les dérives. À Calvi, elle doit être renouvelée depuis novembre 2015 et 15 établissements restent hors la loi. Selon le préfet de Haute Corse, "au 30 novembre 2018, un seul de ces établissements avait été démoli par ses exploitants. Les autres sous soumis à une astreinte journalière de 250 euros."

Le préfet de Haute Corse, Gérard Gavory Copier

Autre préoccupation de l'Etat: la gestion à plus long terme de l'exploitation du domaine public maritime. Des adaptations devront être faites d'ici 2050 en raison de l'érosion du littoral qui ne cesse de s’amplifier.