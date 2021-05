400 personnes à Annecy dans la manifestation pro-palestinienne

Plusieurs manifestations pro-palestiniennes - autorisées ou non - ont eu lieu en France ce samedi. Celle d'Annecy a réuni plus de 400 personnes, pour défendre la cause palestinienne, mais également le droit de manifester pour elle.

Les tensions s'accentuent entre Palestiniens et Israéliens, et donnent lieu à de violents affrontements au Proche Orient avec un bilan humain déjà lourd. En France, plusieurs associations et collectifs ont organisé ce samedi 15 mai des manifestations pour soutenir la cause palestinienne. Des rassemblements ont eu lieu notamment à Annecy, Chambéry et Albertville.

"Je viens défendre surtout la liberté d'expression, que ce soit pour les Palestiniens ou pour tout le monde" lance Michel, qui habite en dehors d'Annecy, mais qui a tenu à être présent. La manifestation pro-palestinienne d'Annecy était autorisée par la préfecture. Environ 400 personnes se sont retrouvées place François de Menthon, puis ont marché jusqu'à la préfecture.

Malgré la pluie, les rassemblements pro palestiniens ont bien eu lieu ce samedi à Albertville, Chambéry et Annecy - place François de Menthon, sur la photo © Radio France - Damien Triomphe

Mais ce n'était pas le cas partout, des rassemblements ont été interdits à Paris ou encore à Grenoble. "On comprend qu'il faut éviter les tensions entre communauté, mais si on interdit les manifestations, les gens sont dans la frustration" estime Mejid. Arrive Nicole, avec un panneau sur lequel est inscrit "Droit international bafoué, Droits de l'Homme violés" : "vous avez entendu ce qu'a dit Monsieur Darmanin ? Il a peur des débordements antisémites. Est-ce que quand on est contre ça, on est antisémite ? C'est ridicule. C'est politique."

Beaucoup regrettent le manque d'engagement des politiques locaux, mais plus largement de la France dans le conflit israëlo-palestinien, qui dure depuis trop longtemps. Dans la manifestation annécienne, des drapeaux palestiniens sont déployés, mais également un drapeau turque, et un autre algérien.

Roland Fichet, président de l'association France Palestine Solidarité en Haute-Savoie Copier

Ce samedi matin, la manifestation pro-palestinienne à Albertville a rassemblé une centaine de personnes. L'après-midi, le rassemblement à Chambéry - qui n'était pas autorisé - a réuni quand à lui un peu moins de 400 manifestants, comme à Annecy.