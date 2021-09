400 manifestants à Marseille en soutien à Didier Raoult

"Touche pas à Raoult" et "Liberté". L'association est faite sur des pancartes brandies sur les marches de l'IHU Méditerranée Infection le fief du polémique microbiologiste. Plus de 400 personnes sont venues lui apporter leur soutien ce jeudi soir à l'appel de Florian Philippot, le fondateur du parti "les Patriotes". Didier Raoult a 69 ans et pourrait ne pas être reconduit à son poste de directeur. Les manifestants, eux, sont persuadés que le professeur marseillais doit garder son poste.

Outre l'organisateur ancien du Rassemblement National, Fabrice Di Vizio, l'avocat de Didier Raoult, a pris la parole, tout comme le bras droit du professeur, Eric Chabrière.

Le conseil d’administration de l'IHU est seul habilité à le révoquer. Il se réunit à l’automne. Une réunion préparatoire est prévue le 17 septembre. C’est le conseil d’administration qui décidera de son sort.

Des soutiens très impliqués © Radio France - Romane Porcon