Environ 600 motards en colère mobilisés contre le contrôle technique pour les motos à Nice

600 motards en colère sont partis de Cannes vers 13 heures ce samedi 10 avril pour une nouvelle opération escargot jusqu'à Nice. Une mobilisation à l'appel de la Fédération des Motards en Colère pour dire "non" au contrôle technique qui pourrait devenir obligatoire d'ici janvier 2022.

600 motards en colère sont partis de Cannes ce samedi 10 avril pour une opération escargot. Ils se sont ensuite dirigés à Nice et sont arrivés en masse vers 16 heures sur la place Masséna. Les motards ont affiché des pancartes sur leurs engins "non au contrôle technique". L'Europe envisage un contrôle technique obligatoire pour les motos d'ici janvier 2022.

Une moto d'une manifestante - Motards en colère à Nice - 10 avril 2021 - Lucile Auconie

Une moto d'un manifestant - Motards en colère à Nice - 10 avril 2021 - Lucile Auconie

En 2012, la commission des affaires européennes de l'Assemblée avait pourtant émis un avis défavorable à l’harmonisation du contrôle technique à tous les véhicules voulue par Bruxelles mais selon la fédération des motards en colère la directive 2014/CE/45 préconise bien sa mise en place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Estelle est assise sur sa Suzuki, elle est excédée : " je ne trouve pas cela normal, c'est uniquement pour nous faire payer. La moto je la révise régulièrement, pratiquement tous les 5.000 kilomètres. Elle est au norme. Je ne vois pas pourquoi on veut nous rajouter un contrôle technique. C'est juste pour faire rentrer _de l'argent dans les caisses de l'Etat. On fait les vidanges, on change les pneus régulièrement"._

Manifestation des motards en colère - 10 avril 2021 - Lucile Auconie

Pour Philippe Neveux, coordinateur de la FFMC 06, "un motard prend soin de son deux-roues" et un collègue a lui précise, "contrairement à une voiture, sur une moto on peut voir toute de suite l'état d'usure des plaquettes de frein".

La Fédération des Français des Motards en Colère des Alpes-Maritimes indique qu'il pourrait y avoir d'autres mobilisations de ce type s'ils ne sont pas entendus d'ici là.