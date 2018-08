Auxerre, France

Lourdes est l'un des premiers lieux de pèlerinage catholique dans le monde. Selon l' Eglise, la Vierge Marie y est apparue à Bernadette Soubirous en 1858. Parmi ces icaunais qui partent dans des bus spécialement aménagés, 65 personnes malades, handicapées ou âgées à mobilité réduite. Des malades accompagnées par des pèlerins hospitaliers comme Yvonne Oumedjkane. Elle se rend chaque année à Lourdes depuis 2002 : " Les personnes malades ne peuvent pas se déplacer seules. On vit le pèlerinage ensemble. On les accompagne dans tout leur besoin quotidien . On se met à leur service. Quand on se met au service de quelqu’un, on en reçoit énormément."

Chacun espère que le miracle de Lourdes se produira -Yvonne -hospitalière

Yvonne Oumedjkane reconnait que l'espoir de la guérison porte obligatoirement les malades : "Bien sûr chaque malade a envie de guérir.On a le cas d'une jeune qui va venir à Lourdes pour la première fois et qui a très envie de guérir. Mais la guérison n'est _pas forcément physique_. Bien souvent les personnes reçoivent ce qui leur est nécessaire pour assumer leur maladie ou leur handicap, et c'est çà l'important de Lourdes.".

Un cas troublant

Parmi les temps forts pour tous, le passage devant la grotte ou Marie est apparue ou encore le sacrement des malades. Les "vrais" miracles sont rares mais Thérèse Lecourieux, une autre bénévole icaunaise se souvient d'un cas particulièrement troublant : "C'est une amie dont les parents ne pouvaient pas avoir d'enfant. Cela avait été confirmé par différents médecins et spécialistes. _Ils sont allés à Lourdes_. Ils ont eu un enfant en revenant et après deux autres.".

La dernière guérison reconnue comme miraculeuse date de 2008. Elle vient tout juste d' être validée par l' Eglise après dix ans d'instruction. C'est la 70eme en 160 ans .

Les pélerins icaunais restent à Lourdes toute la semaine . Retour dans l' Yonne prévu le 26 au matin.