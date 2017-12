Montpellier, France

Le collectif des crèches associatives de l'Hérault appelait à manifester ce mercredi matin à Montpellier. Près de 400 personnes, professionnels de la petite enfance et parents se sont rassemblés devant les grilles de la préfecture Place des Martyrs de la Résistance ou une délégation a été reçue.

Leslie, papa de Gael 1 an est venu soutenir la crèche La Gerbe de Montpellier ou est accueilli son fils: _"_sans contrats aidés la fermeture paraît inéluctable ou alors la crèche sera obligée d'accueillir moins d'enfants , dans ce cas comment se fera la sélection ? " s'interroge ce jeune père qui redoute, dans le pire des cas, de devoir quitter son travail pour garder son enfant.

Un millier de places sur la sellette

Il y a 63 crèches associatives dans le département, chacune reçoit en moyenne une vingtaine d'enfants et fait travailler quatre ou cinq contrats aidés soit près de la moitié de son personnel. "On va perdre un emploi en janvier, un autre en avril et un troisième en juin" précise Frédéric Desanges directeur d'une crèche dans le quartier des Beaux-Arts à Montpellier.

Les crèches de l'Hérault sont en danger de fermeture dès 2018: 944 places d'accueil répondant aux besoins de 1673 familles sont concernées, 450 emplois sont menacés dont 180 contrats aidés. Ou vont aller tous ces enfants ? Chaque crèche associative a déjà une liste d'attente de plus d'un an.

Les manifestants devant la préfecture © Radio France - Sébastien Garnier

Une délégation de cinq personnes a été reçue en préfecture mais est ressortie plutôt déçue: "dans l'Hérault, la petite enfance n'est pas une priorité". Le secrétaire générale de la préfecture les a invité à se tourner vers les communes pour obtenir des financements.

Une pétition pour dire non à la fermeture des crèches associatives de l'Hérault circule sur internet. Elle a déjà recueilli plus de 2000 signatures.

