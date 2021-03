400 personnes manifestent contre la loi de sécurité globale et pour la culture à Poitiers

Nouveau samedi de mobilisation à Poitiers ce 20 mars. Environ 300 personnes sont parties du stade de la Madelaine vers la mairie pour demander le retrait de la loi sécurité globale. C'est le neuvième samedi de mobilisation contre cette proposition de loi polémique. Ils ont été rejoints par une centaine de personnes pour demander la réouverture des lieux culturels.

Derrière les banderoles qui demandent le retrait de ce projet de loi sécurité globale, il y a un peu moins de manifestant. Il y a Chank. Pour lui, ce n'est pas possible d'arrêter de manifester : "absolument pas !" Il ajoute : "en plus, c'est le printemps, il fait beau, c'est une belle occasion de marcher pour une bonne cause." Théodore est étudiant en histoire, et militant au mouvement des jeunes communistes. Le mot d'ordre reste le même depuis le début de la mobilisation : _"_ce qu'on demande, c'est le retrait de cette loi. Cette loi, dans son ensemble, menace la liberté et menace aussi la république."

Continuer la lutte

Être présent pour lui c'est aussi maintenir la flamme de la lutte qui commence à durer. "On va continuer à faire ce travail de terrain, pour aller convaincre les gens que nos droits fondamentaux sont en recule", précise-t-il.

Josette Barbotin d'Amnesty International à Poitiers va continuer aussi, c'est une question d'honneur. "Chacun doit faire son devoir de citoyen et pour moi, c'est de protester pour ces libertés qui sont enlevées", explique-t-elle. Pour elle, le motif de cette loi est bon, plus de sécurité, mais les moyens n'en sont pas légitimes. Pour plus de sécurité plus qu'une nouvelle loi, il faut des initiatives positives et traité les causes de l'insécurité, par exemple plus agir contre la pauvreté.