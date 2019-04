400 places réservées pour les camping-cars à l'Armada de Rouen

La métropole Rouen Normandie vote ce lundi soir les tarifs d'accueil pour les camping-cars qui stationneront pendant l'Armada. Il en coûtera 11 euros par jour et 400 places seront disponibles.

L'Est Républicain

Rouen, France

Lors de la dernière Armada, 19 % des visiteurs avaient choisi le camping-car comme mode d'hébergement. Un chiffre important, et qui place le camping-car en troisième position derrière l'hébergement non marchand (famille, amis) à 30 % et l'hôtel à 25 %.

En prévision de cette Armada 2019, la métropole Rouen Normandie a donc déployé une stratégie pour accueillir ces camping-cars. "Afin de répondre aux besoins de cette clientèle, la Métropole ouvrira temporairement deux aires de stationnement d’environ 200 emplacements chacune. Elles seront situées à Rouen – rue de Repainville et à Amfreville-la-Mivoie (terrain dit Eauplet - Val Lescure, propriété de la Métropole, ancien site Longométal)", explique la métropole dans la délibération qui doit être votée ce lundi soir

Ces aires de stationnement seront équipées de tous les services nécessaires (vidanges, eau, électricité, accueil 24 heures sur 24) et il en coûtera 11 euros pour 24 heures. "Ce tarif a été établi sur la base d’une étude de plusieurs aires sécurisées pour camping-cars, dont la moyenne est de 11 euros", précise la métropole.