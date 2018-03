On célèbre, ce dimanche 11 mars, le quarantième anniversaire de la disparition de Claude François. A Limoges, Christophe Debeaulieu chante les chansons de son idole depuis 20 ans: il en a même fait son métier.

Limoges, France

Christophe Debeaulieu n'est pas vraiment un sosie de Claude François. "On dit plutôt performeur", explique cet homme de 48 ans, passionné du chanteur, qui depuis vingt ans endosse durant ses spectacles les costumes à paillettes de son idole. Ce sont des répliques exactes des tenues de la star. "Il y le costume rouge avec les strass blanches, il y a le bleu que tout le monde connaît car c'est le dernier costume qu'il a porté en spectacle, et il y a le noir, avec les notes de musique".

Un artiste populaire et multigénérationnel

Mais dans sa collection personnelle, Christophe a bien mieux que de simples répliques d'habits de scène. Il possède de vrais bottines argent que "Claude a porté durant sa tournée 1973-74. Je ne les ai même pas essayées, je n'en ai pas envie: ce sont celles de Claude, elles restent celles de Claude", explique-t-il.

Christophe possède une vraie paire de bottines ayant appartenu au chanteur © Radio France - Alain Ginestet

Christophe Debeaulieu n'avait que 8 ans quand Claude François est mort, le 11 mars 1978. Enfant, il le regardait souvent, à la télévision. Et il est resté admiratif du parcours du chanteur. "Il est parti de rien et a monté un empire", raconte Christophe. "_Il était en avance sur son temps_, que ce soit pour les danseuses ou pour la musique (...). Et il a ce côté très populaire, que certains n'aiment pas, mais c'est pourtant ce côté populaire qui fait encore parler de lui aujourd'hui."

Christophe Debeaulieu a fêté en octobre dernier ses vingt ans de scène à la salle CCM Jean Moulin de Limoges. Il se produit désormais avec des danseuses et un orchestre complet. Et quarante ans après la disparition de Claude François, l'engouement autour de l'artiste ne se dément pas, reconnaît Christophe: "qu'on aime ou qu'on n'aime pas Claude, 40 ans après sa disparition, quand un DJ met "Alexandrie-Alexandra", toutes les générations se rejoignent sur la piste de danse".