41 élèves du collège Jean Giono d'Orange ont marché dans les pas des déportés du train fantôme

Ces collégiens de 3° et 4° suivent un cursus classe défense. Dans ce cadre ils doivent effectuer un parcours citoyen et leur professeur d'éducation physique leur a proposé un challenge : marcher 16 kilomètres entre Roquemaure et Sorgues en empruntant la même route que les déportés du "train fantôme"