43 vétérans américains à Bayeux pour échanger avec des collégiens

C'était un de leur dernier rendez-vous. Les 43 vétérans américains invités par The Best Defense Fundation et la compagnie aérienne Delta Airlines aux commémorations du 79ème anniversaire du débarquement ont pu ce mercredi matin rencontrer et échanger avec des classes du collège Jeanne d'Arc de Bayeux (Calvados). Ils repartent ce jeudi 8 juin pour les Etats-Unis, un vol direct entre Deauville et Atlanta.

Un accueil digne de rockstar

Les élèves et professeurs du collège bayeusain ont réservé un accueil digne de rockstar à ces 43 vétérans américains casquette bleue marine vissée sur la tête, leur nom et affectation pendant la seconde guerre mondiale brodée sur leur poitrine, à côté des médailles.

Après la traditionnelle séance photo dans la cour de l'établissement, les vétérans ont pu rencontrer et échanger avec les élèves. Ils sont deux dans chaque classe, la traduction assurée par leurs accompagnateurs ou les professeurs d'anglais du collège. Melvin Hurwitz, mitrailleur a bord d'un avion B 17 et Richard Chouinard 128e régiment d'artillerie vont pendant plus d'heure répondre aux questions d'une classe de 4ème.

Robert Chouinard surnommé "Boots" a débarqué le 28 juin 1944 à Omaha Beach avec le 128ème régiment d'artillerie anti-aérien © Radio France - Elodie Touchais

Les deux hommes tiennent en respect ces 34 adolescents très impressionnés par l'histoire de ces vétérans, conscients aussi de vibre un moment privilégié. Robert Chouinard a débarqué le 28 juin 1944 à Omaha Beach avec le 128ème régiment d'artillerie. La plage est encore chargée de débris raconte celui qui se fait aussi appeler "Boots" et qui explique avoir pour mission de protéger le port de Cherbourg mais "quand Patton a été prêt, nous avons rejoint Saint-Lô et j'ai ensuite traversé toute la région en tant que jeune garçon pourchassant les allemands. Heureusement nous avons été victorieux. Les gens nous remerciaient, nous embrassaient, c'était incroyable" se souvient l'américain*.*

Melvin Hurwitz, 98 ans était à bord d'un avion B17 en 1944. Sa mission : bombarder les défenses allemandes. © Radio France - Elodie Touchais

" Thanks for saving us"

Nathan s'est fait souffler la traduction mais les remerciements viennent du cœur. Le garçon est conscient d'avoir une chance énorme de pouvoir rencontrer ceux qui ont participé à a libération du pays il y a 79 ans. "C'est touchant et surtout on se dit que cela n'arrivera jamais une deuxième fois". Alors il enchaine les questions, sur leur âge au moment du D-Day, leur souvenir du débarquement et si aujourd'hui ils seraient encore prêt à le refaire le débarquement. Les 2 vétérans sont catégoriques : "Yes!".

Des vétérans qui brillent aussi par leur modestie. Melvin et Richard salue chacun le courage de l'autre : "c'est lui le héros, il était au sol, il a livré bataille" détaille Melvin avant que Richard ne le coupe pour lui faire part de toute la fierté qu'il a à être ici à ses côtés : "c'est grâce à l'aviation américaine que l'on a gagné la guerre". Les deux hommes n'en finissent plus de se serrer la main avant de tomber d'accord et partager leur fierté "d'être ici, d'être ici parmi vous".

Le cours d'histoire se termine sous les applaudissements et une séance d'autographe. Un souvenir que Cylian veille précieusement : " il faudra continuer à se souvenir quand ils ne seront plus là, il ne faut surtout pas avoir de troisième guerre".