44 communes placées en état de catastrophe naturelle dans la Vienne et les Deux-Sèvres

44 communes dans la Vienne et les Deux-Sèvres ont été placées en état de catastrophe naturelle. En cause : un temps sec puis humide entre le 1er janvier et le 31 mars 2016.

Des glissements de terrain qui ont pu causer des fissures dans les bâtiments en raison d'un temps sec puis humide. 44 communes ont été placées en état de catastrophe naturelle. Les personnes concernées ont 10 jours pour faire jouer cet état auprès de leur assureur.

Dans la Vienne

Adriers

Antigny

Archigny

Bonnes

Bonneuil-Matours

Ceaux-en-Couhé

Celles Levescault

Champniers

La Chapelle Baton

La Chapelle Moulière

Chapelle-Viviers

Charroux

Couhé

Coussay-les-Bois

Genouillé

Haims

L'Isle-Jourdain

Jouhet

Lathus-Saint-Rémy

Lauthiers

Liglet

Luchapt

Lussac-les-Châteaux

Millac

Monthoiron

Montmorillon

Mouterre-sur-Blourde

Paizay-le-Sec

Persac

Pindray

Plaisance

Pleumartin

La Puye

Queaux

Rouillé

Saint-Léomer

Sainte-Radegonde

Saint-Romain

Saint-Sauvant

Sillars

La Trimouille

Vouneuil-sur-Vienne

Dans les Deux-Sèvres