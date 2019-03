45 ans d’innovation à la société Pellenc de Pertuis

Pertuis, France

C'est un des plus beaux fleurons de l'industrie vauclusienne : la société Pellenc fondée en 1973 à Pertuis. En presque 50 ans, elle est devenue une référence mondiale en matière d'équipements pour l'agriculture spécialisée (viticulture, arboriculture fruitière) et pour les espaces verts et urbains, un secteur d'activité en plein développement. Les chiffres parlent d'eux mêmes : près de 1800 salariés dont 150 dédiés à la recherche et au développement, 18 filiales, 7 sites industriels, 500.000 clients à travers le monde, 254 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2017, en progression de 12 % ! La clé de ce succès industriel est indissociable du nom de Roger Pellenc, le fondateur du groupe. Il repose également sur une politique d'innovation permanente (15 millions d'euros par an), sur l'anticipation des évolutions des différents marchés et sur l'écoute des besoins du terrain : "nous sommes la Haute Couture du machinisme agricole" résument Jean-Marc Gialis et Jean-Pierre Pettavino ses co-directeurs.

Des salles entières dédiées à la recherche et au développement : 150 ingénieurs travaillent aux machines de demain © Radio France - Daniel Morin

Dans l'un des ateliers de la société Pellenc à Pertuis © Radio France - Daniel Morin

1800 salariés dans le groupe... et des robots © Radio France - Daniel Morin