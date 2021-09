450 chevaux de trait comtois au grand concours national de Maîche

Le grand concours national du cheval de trait comtois a débuté ce vendredi. Il rassemble 450 spécimens sur deux jours à Maîche (Doubs). Un moment très important pour tous les éleveurs défenseurs d'une race qui résiste bien.

Parmi les neufs races de chevaux de trait que compte la France, le comtois demeure d'année en année celui qui résiste le mieux. La présence de 450 mâles et femelles pendant deux jours à Maîche (Doubs) en atteste encore à l'occasion de l'édition 2021 du grand concours national de la race qui a débuté ce vendredi.

Quant on évoque le grand rendez-vous annuel de Maîche, on pense évidemment aux défilés des magnifiques pouliches et futurs étalons bichonnés comme jamais par des éleveurs en blanc et sur leur trente et un... Pourtant, il serait injuste d'oublier toutes celles et ceux qui participent au succès de cet évènement majeur pour les amoureux du cheval de trait comtois, et notamment les acteurs et actrices de tous les spectacles équestres dont raffole également le public.

Laura Tellin, installée à Maîche, témoigne du niveau de préparation que requiert un tel exercice : "C'est beaucoup de travail vraiment, le spectacle équestre demande des heures et des heures de répétition. C'est encore plus difficile lorsque les chevaux évoluent sur l'herbe, comme ici à Maîche, parce qu'il faut éviter qu'ils broutent par exemple. Mais nous sommes très contents, tout s'est bien passé et le public a pu vraiment apprécier je pense."

La présentation des pouliches de trait comtoises avec leurs poulains au public du grand concours national de Maîche © Radio France - Claude Bruillot

La boucherie une ressource essentielle. - Hervé Canion, éleveur de cheval de trait comtois

Au fur et à mesure des défilés, les plus connaisseurs ont eu tout loisir de jauger le niveau du concours version 2021. Parmi les plus fins observateurs, Hervé Canion du canton de Maîche apprécie l'édition en observant la tenue parfaite des chevaux. Pour lui, la race a de beaux jours devant elle : " De nombreuses communes acquièrent des chevaux comtois pour leurs travaux d'entretien. Avec le tourisme, il faut être réaliste, la boucherie reste la ressource essentielle. Il faut respecter celles et ceux qui ne veulent pas consommer de viande de cheval, mais il faut aussi accepter que ceux qui l'apprécie puissent encore continuer à le faire."

Grâce à l'exigence des éleveurs, le cheval de trait comtois, avec plus de 2000 naissances l'an dernier, peut espérer prospérer encore de nombreuses années.