450 entreprises du Vaucluse en difficulté suite au mouvement des gilets Jaunes

450 entreprises vauclusiennes -en difficulté suite au mouvement des Gilets Jaunes- ont pris contact avec la cellule d'appui mise en place à la Chambre de Commerce et d'Industrie. Faute de clients et de marchandises, la baisse du chiffre d'affaires varie de 30 à 70% selon les secteurs.

Vaucluse, France

Le mouvement des gilets Jaunes est loin d'être terminé même si les ronds-points sont libérés les uns après les autres. Mais les conséquences économiques risquent de se faire sentir encore longtemps. Déjà 450 entreprises du département ont pris contact avec la cellule d'appui mise en place à la Chambre de Commerce et d'Industrie. 250 d'entre elles font l'objet d'un accompagnement particulier : étalement des charges fiscales et sociales, autorisation de chômage partiel ou d'ouverture complémentaire le dimanche, financement de court terme etc.

Jusqu'à 70% de perte du chiffre d'affaires

Le filtrage des ronds points, le blocage des centres commerciaux et les violences urbaines ont effrayé la clientèle et retardé les livraisons des marchandises. Le prêt à porter, l'hôtellerie restauration et la logistique sont les secteurs les plus touchés à cette heure. Pour de nombreuses entreprises du département, l'année 2019 risque de débuter dans les difficultés et l'incertitude...

Besoin d'un renseignement ou d'une aide concrète ?

* Cellule d'appui de la CCI : 04.90.14.13.32 - celluleappui@vaucluse.cci.fr

* Direccte Vaucluse (pour un recours à l'activité partielle) : ut84.muteco@direccte.gouv.fr

* Banque de France (pour un financement de court terme) : TPE84@banque-france.fr ou 0.800.08.32.08

* Chambre de Métiers (pour les artisans): assistance84@cmar-paca.fr

* Chambre d'agriculture : accompagnement@vaucluse.chambagri.fr