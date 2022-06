450 personnes rassemblées à Amiens pour rappeler que "l'avortement est un droit fondamental"

"Mon IVG, j'y Veil." "Mon corps, mon choix, ta gueule." "Pas de retour en arrière." Les slogans sur les pancartes sont forts, "comme ce qui se passe aux Etats-Unis est très fort", estime une amiénoise dans le rassemblement organisé ce jeudi pour rappeler que l'avortement est un droit fondamental. Une semaine après la décision de la cour suprême de laisser la possibilité aux états de rendre l'IVG illégal, le choc est profond. Sur le parvis de la Maison de la Culture, 450 personnes sont venues apporter leur soutien aux Américaines et défendre cette liberté.

Ma grand-mère a avorté, à l'époque à l'aiguille à tricoter et suite à cela elle a fait 6 fausses-couches avant d'avoir ma mère. Donc en fait j'ai failli ne pas naître parce que le droit à l'avortement n'existait pas. Je suis particulièrement sensible à cette question.

"Je ne comprends même pas que cela puisse arriver et je me suis dis qu'il fallait qu'on se bouge ici et ailleurs pour pas que cela nous arrive", explique Marie-Christine tout en se rappelant que elle "était extrêmement contente et mes copines aussi quand la loi Veil est passée, donc ce n'est pas le moment de laisser tomber le combat. Si c'est arrivé aux Etats-Unis, qui me paraissaient, quand j'étais jeune être un symbole de liberté, de tout ce qui pouvait arriver de positif, et bien là je me dis qu'il suffit d'un élément perturbateur comme l'a été Trump pour en arriver là."

"Ce qui se passe aux Etats-Unis prouve bien qu'on doit rester vigilants partout", enchaîne Astrid, directrice du Groupe d'Appui et de Solidarité qui a participé à l'appel à la mobilisation avec d'autres organisations comme le Planning Familial de la Somme. "41% des Français ont quand même voté pour l'extrême droite, il faut savoir qu'elle a reçu le soutien de présidents de pays qui sont contre l'avortement, donc oui, il y a des signes qui prouvent quand même qu'on est en droit de se questionner nous pour savoir si, en France on ne remettra pas un jour en cause ce droit."