46 pompiers engagés à Grillon pour lutter contre un incendie.

Il était un peu plus de 17 heures lorsque les pompiers ont été appelés à Grillon (Vaucluse). Un tracteur est à l'origine d'un départ de feu accidentel chemin des plaines. 46 pompiers et 13 véhicules ont été envoyés sur place. Ils ont pu bénéficier d'un largage. Une opération qui a permis d'épargner 10 hectares de broussailles et de lavandes. Au total ce sont donc deux hectares qui sont partis en fumées. En début de soirée le feu était circonscrit.