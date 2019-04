47 fermes vous ouvrent leurs portes ce week-end en Vaucluse

47 fermes ouvrent leurs portes ce week-end en Vaucluse dans le cadre de la manifestation "De ferme en ferme" initiée par les centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Le succès se confirme d'année en année, mais l'événement est menacé par manque de subventions.

Maraîchers, oléiculteurs, éleveurs, vignerons... des agriculteurs passionnés et engagés vous accueillent dans leurs fermes

Pernes-les-Fontaines, France

Cela fait 12 ans que les fermes de Vaucluse ouvrent leurs portes à l'initiative des Civam, les centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Le succès de la manifestation "De ferme en ferme" est grandissant (16.000 visiteurs l'an dernier, 47 fermes participantes cette année), mais la manifestation paraît menacée par manque de subventions. Celle du Conseil départemental reste stable (3.000 euros) mais celle de la Région est passée de 15.000 à 10.000 euros pour cette édition 2019. Du coup, les agriculteurs engagés s'inquiètent et tirent la sonnette d'alarme : "Si nous ne sommes pas davantage soutenus dans notre démarche, cette édition sera la dernière."

Un rendez-vous en résonance avec les attentes de la société

Pourtant, comme l'explique Nicolas Borde de la "Ferme des possibles" à Pernes-les-Fontaines "la manifestation a du sens, elle répond à des attentes fortes de la société et elle joue un rôle dans la transmission de nos terres aux générations futures." Durant tout le week-end en effet, les visiteurs pourront visiter gratuitement les fermes, déguster les produits, s'informer et échanger sur l'avenir de l'agriculture et l'alimentation de demain.

Les visiteurs qui le voudront pourront participer à une collecte (sur place ou sur internet) pour permettre à la manifestation, aujourd'hui bien enracinée en Vaucluse, de grandir un peu plus.

Des boites à dons à disposition des visiteurs ce week end pour assurer l'avenir de la manifestation © Radio France - Daniel Morin