47 policiers et gendarmes supplémentaires dans le Gard pour l'été

47 policiers et gendarmes supplémentaires vont être détachés dans le Gard pendant la période estivale. Ces renforts estivaux sont annoncés par le ministre de l'Intérieur pour faire face à l'afflux de touristes en été. Ces policiers et gendarmes sont déployés en complément des effectifs habituels du département. En tout, ce sont 3900 policiers et gendarmes qui seront mobilisés à travers toute la France cet été. Ces forces de sécurité seront principalement engagées sur les plages ainsi que sur les sites touristiques majeurs. Ces effectifs seront divers pour répondre au plus près au besoin des territoires : CRS, Gendarmes mobiles, nageurs-sauveteurs, motards, cavaliers…

