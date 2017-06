4e étape du Critérium du Dauphiné : la Tour du Pin et Bourgoin-Jallieu en habits de fête

Ville étape du critérium du Dauphiné pour la Tour-du-Pin, c'était une 1ere. Pour Bourgoin-Jallieu, c'était la 5e fois. Ce mercredi, la 4e étape, un contre-la-montre de 23.5 km relie les deux villes nord-iséroises

A l'occasion de cette 4e étape du Critérium du Dauphiné, la Tour-du-Pin comme Bourgoin-Jallieu se sont parées d'orange et de jaune. Dans les 2 communes, pas mal d'animations et de nombreux curieux, fans de vélo ou non.

Quelques photos à la Tour du Pin

Il y a les décorations installées par la Mairie, les commerçants. Certains particuliers aussi ont joué le jeu. On est à quelques mètres du départ place Carnot. © Radio France - Céline Loizeau

Avant de prendre le départ, les coureurs s'échauffent. Ici, le "stand" de l'équipe Sky du Britannique Froome, attendu sur ce contre-la-montre. © Radio France - Céline Loizeau

Au départ de ce contre-la-montre. © Radio France - Céline Loizeau

A suivre quelques-unes à Bourgoin-Jallieu