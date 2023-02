Quatrième journée de manifestation contre la réforme des retraites dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Quatrième journée de manifestation ce samedi contre la réforme des retraites. Voici les points de départs des différents cortèges en Provence :

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence : 14 h en bas du cours Mirabeau

Salon-de-Provence : 15 h devant le kiosque à musique

Marseille : 14 h au Vieux-Port, passage par la rue de la République et arrivée Porte d'Aix.

Var

Toulon : 10h30 à la place de la liberté

Draguignan : 18h30 aux flambeaux au niveau de la sous-préfecture

Brignoles : 15h30 lycée Raynouard

L'Éducation nationale mobilisée

Mardi, le rendez-vous social a marqué un léger reflux dans les rues et une baisse continue du taux de grévistes dans tous les secteurs. Cette fois, il s'agit d'un samedi de vacances et les enseignants par exemple en attendent un sursaut en nombre. "Beaucoup de collègues nous ont dit qu'ils viendront en famille" prédit Marion Chopinet, secrétaire académique du Snes-FSU Aix-Marseille. "Le ministre, dans la droite ligne de Blanquer, continue à nous mépriser. Les personnels sont extrêmement en colère. C'est la réforme de trop". D'après elle, les trois premières journées ont mis le gouvernement dans une situation de fébrilité. "Il n'y a pas de possibilité d'aménagement de la réforme, il faut la retirer".

Sa collègue dans le secondaire, Virginie Akliouat, souligne les 70% de grévistes du premier jour d'action. La secrétaire départementale du SNUIPP 13 assure avoir le soutien des parents d'élèves. "Si on pensait qu'on ne peut pas faire reculer le gouvernement, on arrêterait tout de suite. Or, c'est tout le contraire. La victoire est possible. Cela ne cessera pas avec les vacances scolaires. On ira jusqu'au bout ! " La faute à une réforme qui pénalise selon elle encore plus la profession sous stress. "Dans une profession largement féminisée, une carrière complète est déjà très difficile à 62 ans. Ce sera pire à 64 ans."