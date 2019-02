4L Trophy 2019 : un duo 100% féminin et auxerrois dans la course !

Auxerre, France

Enfin le départ! Ludivine et Clara préparent ce raid solidaire depuis plusieurs mois. Âgées de 22 ans et toutes deux étudiantes en Master 2 "management d'entreprise" à l'IFAG d'Auxerre, ces deux auxerroises rêvaient d'aventure.

On a hâte d'y être! On va voir plein de belles choses, il y a aussi le côté solidaire, cela va être une aventure hors du commun! - Ludivine et Clara

Pour Clara, c'était la bonne année, elle voulait déjà s'engager dans ce rallye solidaire l'an passé. Cette fois, c'était la bonne! Elle a trouvé Ludivine qui sera sa copilote tout au long de l'aventure.

Plusieurs mois de préparation

Cela a été difficile, mais les deux étudiantes se sont accrochées. "Il a fallu trouver des sponsors, acheter et préparer la 4L pour la course" explique Clara. Le budget est conséquent: 9.000 euros au total en comptant les frais inscription pour la course solidaire. "Heureusement nos proches nous ont aidé et l'école IFAG aussi!" précise Ludivine. Les étudiants de l'IFAG se sont réunis devant l'école ce mardi après-midi pour encourager les aventurières du désert! "A l'école, comme dans une 4L ce sont des "warriors"!" lance en rigolant Charlotte, une amie de Ludivine et Clara.

Des mots d'encouragement écrits sur la 4L par les étudiants de l'IFAG © Radio France - Lauriane Havard

L'intérieur de la Renault 4L de Ludivine et Clara, la voiture date de 1986 © Radio France - Lauriane Havard

Les deux étudiantes d'Auxerre ont baptisé leur duo "Les Gazelles Trophy". Elles ont créé une page Facebook sur laquelle tous les icaunais pourront les suivre dans leur périple!

Départ de Biarritz le jeudi 21 février

Ce mardi après-midi, Ludivine et Clara sont parties d'Auxerre pour rallier Périgueux. Ce mercredi, elles prendront ensuite la route pour Bordeaux, où elles retrouveront d'autres équipages de la course. Tous les étudiants partiront enfin de Biarritz le 21 février. La ville balnéaire de la côte basque sera le lieu de départ de cette 23e édition du 4L Trophy.

Environ 3000 étudiants participent chaque année au désormais très connu 4L Trophy. Un rally jeune et décontracté mais aussi solidaire! Les équipages, dont nos gazelles auxerroises, remettront des fournitures scolaires et des tenues de sport à l'association Enfants du Désert.

L'aventure va durer 15 jours pour les deux auxerroises. L'arrivée est prévue à Marrakech le 2 mars prochain. Bonne route à elles!