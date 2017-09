L'eau impropre à la consommation à Ille-sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales

La consommation d'eau du robinet est interdite à Ille-sur-Têt, une bactérie a été identifiée par l'Agence Régionale de Santé. 5.400 bouteilles d'eau ont été livrées en urgence à Ille-sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales.

L'eau d'Ille-sur-Têt dans les Pyrénées-Orientales est interdite à la consommation depuis ce lundi. Une bactérie a été identifiée sur le réseau communal suite à un contrôle sanitaire de l'ARS (Agence Régionale de Santé).

Il est recommandé aux habitants de ne pas boire l'eau du robinet, ou alors de la faire chauffer au moins dix minutes avant de la consommer.

"Il n'y a aucun risque", précise la mairie

L'origine de la contamination n'a pas été identifiée. C'est la première fois qu'une telle interdiction est prise explique Claude Aymerich, le premier adjoint à Ille-sur-Têt.

La mairie s'est organisée et a fait appel à une société pour la distribution d'eau. 5.400 bouteilles ont été livrées. Un véhicule équipé de haut-parleurs circule dans la commune pour informer la population. La distribution des bouteilles a lieu à la salle des fêtes et salle la Catalane de 16 heures à 20 heures ce lundi et mardi.

Distribution de bouteilles d'eau , salle La Catalane à Ille-sur-Têt

Des équipes vont intervenir sur le réseau. Tout devrait être normal.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler la mairie au 04 68 84 73 12