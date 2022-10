5 ans après, que reste-t-il de #MeToo dans le Nord Franche-Comté ?

#MeToo a laissé des traces à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM). Dans les couloirs, difficile de manquer les affiches contre le harcèlement, le sexisme. Pourtant, les premières campagnes avaient été mal reçues il y a 5 ans. "Lorsqu'on a lancé la première campagne, les premières réactions ont été de dire qu'on n'était pas concerné à l'UTBM", se rappelle Sandrine Pastant, directrice générale des services adjointe de l'établissement.

Depuis, les campagnes se sont multipliées, une cellule d'écoute et d'accompagnement a vu le jour pour signaler les mauvais comportements, les agressions et le harcèlement. "Les étudiantes se sentent plus autorisées et plus fortes pour dire quand ça ne va pas", assure Sandrine Pastant. Pourtant, les étudiantes d'aujourd'hui n'ont pas vraiment connu #MeToo. Perrine, 21 ans, en a un vague souvenir : "J'étais un peu trop jeune pour suivre tout ça, mais je vois ce que c'est sur les réseaux sociaux, un peu sur Instagram." Il est donc important de maintenir la communication autour de ces sujets.

Pas une nouveauté, mais un nouveau souffle

Les milieux militants analysent aussi #MeToo, qui est né après eux. "Ça a été un retour de flamme, une remise à plat", estime Anne Bonnaudet, psychologue et administratrice de l'association "Solidarité Femmes" à Belfort. La structure aide depuis 40 les femmes victimes de violences dans le Territoire de Belfort. "Ce n'est pas une nouveauté, sauf que #MeToo a permis aux femmes de continuer à réaliser la libération de leur parole", détaille-t-elle.

"Ça a été un retour de flamme, une remise à plat", estime Anne Bonnaudet Copier

Alexandre Levant, éducateur spécialisé auprès de "Solidarité Femmes" salue cette prise de parole des victimes. Mais pour lui, ça ne résout pas tout, notamment pour les plus jeunes qui ne peuvent pas forcément témoigner sur les réseaux. "Les enfants restent les grands oubliés, les petites victimes invisibles qui ne sont pas suffisamment, à mon sens, considérées, pas suffisamment reconnues, et donc pas suffisamment protégées des violences conjugales", déclare-t-il.

Alexandre Levant, éducateur spécialisé auprès de "Solidarité Femmes" Copier

Violences faites aux femmes : les permanences et contacts dans le Territoire de Belfort