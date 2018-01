Normandie, France

Ce jeudi 18 février marque le début de la campagne de recensement. L'occasion de glaner des informations très précises sur la population normande.

1- 575 communes examinées en Normandie

Cette année, les agents recenseurs vont donc passer chez vous dans 575 communes de notre région. Parmi elles, 37 de plus de 10.000 habitants. Celles-ci verront 8% de leur population sondés. 280.000 logements passés au peigne fin soit environ 500.000 habitants cette année dans notre région.

La campagne de recensement expliquée en images - Insee

2- Le boom d'internet

Depuis 2015 et la mise en ligne des questionnaires de l'Insee, de plus en plus d'habitants répondent directement sur le site. L'an dernier, en Normandie : 43% des foyers ont choisi cette technique, soit 54% des habitants sondés. C'est un gain de temps pour les personnes interrogées et pour les agents recenseurs qui ne passent qu'une seule fois à leur domicile et non pas deux fois. Economie de temps et de papier aussi. Plus économique et plus écologique. Les données collectées sont plus précises également explique Jean-Louis Reboul, responsable service études et diffusion à l'Insee Normandie à Rouen.

31 tonnes de papier économisées soit l'équivalent d'une petite forêt

3- 1.500 agents recenseurs

Ils vont sonner chez vous et doivent impérativement êtres munis d'une carte professionnelle avec une photo et la signature du maire de la commune. Ils sont rémunérés au forfait ou selon le nombre d'occupants dans le logement, le choix est laissé à la libre appréciation du maire. Il reçoit une dotation de l'Etat pour mener cette campagne de recensement.

4- A quoi sert le recensement ?

A plein de choses. D'abord, à savoir combien nous sommes exactement et comment est constituée la population (âges, sexes). Il sert également à l'élaboration des politiques publiques. Par exemple, une zone qui comporte beaucoup de seniors verra la construction de maison de retraite facilitée. Le recensement sert également directement aux mairies dans le calcul de leurs dotations.

Il se passe plusieurs mois entre la collecte des résultats et de leur publication - Insee

5- Les nouveautés 2018

L'Insee essaie de coller dans son questionnaire aux évolutions de la société et de la famille. Cette année, une nouvelle question par exemple fait son apparition sur les enfants en garde alternée. On peut ainsi spécifier combien de temps passe chaque enfant chez son père et chez sa mère.